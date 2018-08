Cdm - Di Maio : “Sul reddito di cittadinanza il governo va avanti a gonfie vele” : Il governo ha azzerato i vertici Dopo dell'Agenzia delle Dogane, del Demanio e dell'Agenzia delle Entrate. Di Maio ha annunciato su Facebook le nuove nomine: si tratta di Benedetto Mineo, Riccardo Carpino e Antonino Maggiore. E sulla legge di Stabilità spiega: "La manovra sarà varata nell'ambito dei vincoli di bilancio ma consapevoli che quei vincoli vanno cambiati".Continua a leggere

Dl dignità - Di Maio : Provvedimento 2.0 migliorato rispetto a quello approvato dal Cdm : Teleborsa, - "Sono oltre 450 gli emendamenti presentati nell'Aula della Camera al decreto dignità". Lo ha riferito il relatore per la commissione Lavoro Davide Tripiedi , M5S,. L'esame ha preso il via ...

Mafia - sciolto il Comune di Vittoria : sì del Cdm/ Ultime notizie - Di Maio : “Dedicato a Borrometi” : Mafia, sciolto il Comune di Vittoria: sì del Consiglio dei ministri. Luigi Di Maio: “Dedicato a Borrometi”. Le Ultime notizie sul via libera del cdm e il commento di Cancelleri(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:07:00 GMT)

Banche : Di Maio - proroga Bcc? se non in Cdm oggi - in quello venerdì : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “La proroga che riguarda il provvedimento sulle Banche di credito popolari arriverà al Consiglio dei ministri oggi o in quello in programma venerdì”. Lo afferma il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, interpellato a margine dell’assemblea di Alleanza Coop. “Se non è quello di oggi, è quello di venerdì”, risponde a chi gli chiede se ci ...

Banche : Di Maio - proroga Bcc? se non in Cdm oggi - in quello venerdì : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “La proroga che riguarda il provvedimento sulle Banche di credito popolari arriverà al Consiglio dei ministri oggi o in quello in programma venerdì”. Lo afferma il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, interpellato a margine dell’assemblea di Alleanza Coop. “Se non è quello di oggi, è quello di venerdì”, risponde a chi gli chiede se ci sarà la ...

DECRETO DIGNITÀ - VIA LIBERA Cdm/ Video - Di Maio contro Jobs Act : i dubbi di Fnsi e Confartigianato Veneto : Di Maio, DECRETO DIGNITÀ contro Jobs Act: le misure approvate nel consiglio dei ministri, ma Salvini preferisce assistere al Palio di Siena. Critiche bipartisan sul provvedimento.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:36:00 GMT)

Decreto dignità - via libera Cdm/ Video - Di Maio contro Jobs Act : attacco Pd - "pessimo debutto" : Di Maio, Decreto dignità contro Jobs Act: le misure approvate nel consiglio dei ministri, ma Salvini preferisce assistere al Palio di Siena. Critiche bipartisan sul provvedimento.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 12:10:00 GMT)

Di Maio - Decreto Dignità contro Jobs Act/ Video : Salvini si "dissocia" - assente in Cdm : Di Maio, Decreto Dignità contro Jobs Act: le misure approvate nel consiglio dei ministri, ma Salvini preferisce assistere al Palio di Siena. Critiche bipartisan sul provvedimento.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:11:00 GMT)

Decreto dignità approvato dal Cdm<br>Di Maio : "È la Waterloo del precariato" : Decreto dignità approvato in Consiglio dei Ministri! È la Waterloo del precariato. Cominciamo a restituire i diritti ai cittadini. Le persone tornano a essere persone!Pubblicato da Luigi Di Maio su Lunedì 2 luglio 2018Aggiornamento ore 22:30 - Il Decreto dignità è stato approvato dal Consiglio dei Ministri che si è svolto questa sera, alle ore 20, a Palazzo Chigi. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha commentato:"È la Waterloo del ...

Dl dignità - c'è via libera del Cdm Di Maio : 'Waterloo del precariato' Ecco cosa prevede il decreto : Restano le sanzioni da 100mila a 500mila euro per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori. Salve dallo stop le lotterie a estrazione differita, come la Lotteria Italia, e i ...

Di Maio - decreto Dignità contro Jobs Act : oggi in Cdm/ Guerra al precariato? Brunetta : “Bozze sconcertanti” : Di Maio "Mafia è atteggiamento anche di alcune banche": il ministro del Lavoro ha anche parlato del decreto Dignità, "misure oggi in Consiglio dei ministri"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 20:24:00 GMT)

Decreto dignità - Di Maio : «Stasera in Cdm». Le misure nella bozza | : Multa per le imprese che delocalizzano entro 5 anni dai benefici economici verso un paese extracomunitario

DECRETO DIGNITÀ CONTRO JOBS ACT - DI MAIO : “OGGI IN Cdm”/ Fassina : “Buone misure per combattere precariato” : Di MAIO "Mafia è atteggiamento anche di alcune banche": il ministro del Lavoro ha anche parlato del DECRETO DIGNITÀ, "misure oggi in Consiglio dei ministri"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:10:00 GMT)

Decreto dignità - Di Maio : stasera il Cdm Le misure nella bozza | : Multa per le imprese che delocalizzano entro 5 anni dai benefici economici verso un paese extracomunitario