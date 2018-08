Catalano LEGA | Rifiuti | Valle Galeria sommersa dall’immondizia

romadailynews

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Roma – “Da giorni riceviamo lamentele di cittadini residenti nellarelativamente al mancato prelievo dell’immondizia da parte di Ama, tutto ciò ovviamente genera un degrado molto esteso per tutti i quadranti e con il caldo acuisce ancor di più la problematica con forti odori nauseabondi. Tutta lane è interessata, da Monte Stallonara a Spallette fino a Piana del Sole, evidentemente la problematica è dovuta al fatto che il sistema di raccolta della differenziata è appesa ad un filo, alla prima difficoltà tutto il sistema si inceppa provocando danni, degrado e preoccupazioni per i cittadini romani”. “La cittadinanza ci invia quotidianamente foto e segnalazioni dello stato delle cose davanti le proprie abitazioni, e contemporaneamente non possiamo non evidenziare la rabbia di questa parte di città che, come chi abita ai Parioli, paga la Tari più ...