Caso Moscon | 5 settimane di squalifica ma correrà il mondiale

Clamoroso al Tour de France - espulso Gianni Moscon : duro colpo per il Team Sky - è il primo Caso con la Var nel ciclismo. Adesso il trentino rischia una mazzata dall’Uci : Clamoroso al Tour de France , espulso Gianni Moscon : ecco il motivo Clamoroso episodio dopo la 15ª tappa del Tour de France , prima del giorno di riposo: la giuria della Grand Boucle ha espulso Gianni Moscon , trentino del Team Sky e fedele gregario di Chris Froome e Geraint Thomas. I giudici del Tour de France hanno preso la decisione per la prima volta nella storia del ciclismo utilizzando la Var, che aveva beccato Moscon colpire un ...

Ciclismo - il Caso Moscon - Reichenbach si chiude a favore del corridore trentino : Dopo oltre otto mesi va finalmente in archivio il caso Moscon – Reichenbach. Il corridore trentino del Team Sky era stato accusato dal collega elvetico di averlo fatto cadere di proposito durante la Tre Valli Varesine come rappresaglia per un precedente episodio risalente alla primavera dello scorso anno. Durante l’inchiesta condotta dall’Uci non è emersa nessuna prova concreta contro Gianni Moscon, ed anzi una testimonianza chiave fornita da ...