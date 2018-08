Caserta | tocca un lampioncino e muore fulminato a 25 anni

Blastingnews

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Quella che vi stiamo per raccontare è l'ennesima tragedia che si è verificata negli ultimi giorni in territorio campano VIDEO. Questa volta, purtroppo, il protagonista è un ragazzo di appena venticinque, GiovCepparulo, che è mortodopo averto undel parco nel quale voleva fare il suo ingresso scavalcando un cancello. La drammatica vicenda si è consumata a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di, in via Della Valle. Secondo quanto si apprende dal quotidiano La Repubblica, il venticinquenne lavorava nella rosticceria dei propri genitori e il mese prossimo sarebbe dovuto convolare a nozze. Giovper scavalcare un cancello: lutto a Santa Maria Capua Vetere Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, GiovCepparulo, in compagnia della sua ragazza, stava tentando di scavalcare un cancello in ...