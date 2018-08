Case popolari | beffato il Sud | a rischio tremila alloggi

Vinciullo : '160 mila euro per le Case popolari di via Mascagni a Pachino' : L'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ha emanato il provvedimento con il quale vengono liquidati 160.360 euro a favore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Siracusa per i ...

Napoli - vigile a capo della cricca delle Case popolari occupate/ Ultime notizie - tariffario per certificazioni : Napoli, vigile a capo della cricca delle case popolari occupate: Ultime notizie, scoperta l'esistenza di un tariffario, al centro dell'inchiesta un agente della Municipale(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 10:17:00 GMT)

Napoli - scoperta la cricca delle Case popolari occupate : il capo è un agente municipale : C'è sempre lui quando hai bisogno di una mano. Non si sottrae, vuoi se hai bisogno di un cambio di residenza, di una nuova intestazione, di un 'riciclo intestato', di una voltura, vuoi se ti serve ...

Napoli - scoperta la cricca delle Case popolari occupate : il capo è un agente municipale : C'è sempre lui quando hai bisogno di una mano. Non si sottrae, vuoi se hai bisogno di un cambio di residenza, di una nuova intestazione, di un «riciclo intestato», di...

Case popolari - l’Ater di Roma non ha pagato Equitalia : si prefigura la liquidazione di parte del patrimonio : l’Ater di Roma non ha pagato la prima rata per la rottamazione delle cartelle Equitalia. E ora un emendamento della Giunta regionale collegato al bilancio 2018 ne prefigura la liquidazione e messa in vendita di parte del patrimonio (almeno quello non vincolato). L’azienda regionale che gestisce le Case popolari nella provincia è di nuovo nei guai. L’Agenzia delle Entrate pretende il pagamento per quasi 500 milioni di euro di Ici e Imu per i ...

Peculato e falso - arrestato sindaco in Calabria : "Irregolarità nella gestione delle Case popolari" : Vincenzo Rocchetti, primo cittadino di Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza, coinvolto in un'inchiesta sulla gestione delle procedure di assegnazione di un'abitazione di edilizia popolare. Con lui è finito in carcere anche il dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune. Ai...

Consegnate sessanta Case popolari a Shangai : "In giornate come queste - ha detto la vicesindaco - ci si rende conto di quanto la buona politica possa davvero cambiare la vita delle persone Da oggi ben 166 cittadini livornesi avranno un vero ...

L'anfiteatro di Borgo Cina che cerca arte "giovane" tra le Case popolari : Facciamo giochi e attività stimolanti per tutti, anche se quest'anno ci è negata la possibilità di organizzare pubblici spettacoli per motivi di sicurezza ". Infatti L'anfiteatro di piazza Livio ...

Case popolari - via libera a ristrutturazioni per due milioni di euro : Gli interventi di manutenzione straordinaria più significativi saranno effettuati a Pisa, Volterra, Palaia, San Miniato Basso, Capannoli e San Giuliano Terme

Case popolari - gli slogan contro lo straniero funzionano poco : Alcune regioni pensano di contenere la quota di Case popolari assegnate agli stranieri attraverso i requisiti di residenza anagrafica e assenza di altre proprietà. Ma l’efficacia del primo è dubbia, mentre il secondo è complicato da verificare. di Raffaele Lungarella (Fonte: lavoce.info) Requisiti più rigidi La Corte costituzionale ha censurato – con la sentenza n. 106 del 24 maggio 2018 e, prima, con quella 168 del 2014 – i tentativi di alcune ...

Infiltrazioni nei soffitti e vermi dalle pareti : così si vive nelle Case popolari a est di Roma : Roma - Franca, Tilde, Palmira e Maria Raffaella abitano negli appartamenti delle case popolari di via Don Primo Mazzolari: è la zona vecchia del quartiere Ponte di Nona, oggi conosciuta come Villaggio...

Regione Abruzzo - Pettinari : vergognosa sanatoria per Case popolari occupate - : L'Aquila - Sono circa 2mila i cittadini in attesa di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Famiglie che nel pieno della legalità attendono ciò che lo Stato assegna loro di diritto. Ma oggi il Consiglio regionale ha deciso di tutelare “gli altri”: persone che sono entrate negli alloggi senza averne diritto. Si chiamano occupanti senza titolo e oggi la giunta D’Alfonso, attraverso un emendamento legato ad una legge intrusa, ...

Regione Lombardia - Case popolari - riforma flop : «Lotteria delle assegnazioni» : «Criticità», «fragilità», mancanza di «visione d'insieme» e prezzo «oneroso» delle procedure per i cittadini più fragili. La sperimentazione del regolamento regionale per l'assegnazione degli alloggi ...

Raggi : assegnate più di 1000 Case popolari : Roma – “Ci sono persone in difficolta’ che aspettano una casa da anni e anni. Una delle nostre priorita’ e’ quella di far scorrere le graduatorie delle case popolari. In quest’ultimo mese ne abbiamo assegnate 55, e piu’ di 1.000 da quando ci siamo insediati in Campidoglio”. Lo scrive su facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. “Si tratta di numeri importanti- aggiunge-. Basta pensare che ...