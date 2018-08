Casaleggio a ItaliaOggi | La rivoluzione tecnologica a cui penso deve partire dalla

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 agosto 2018) "Il nostro Paese è ancora legato a modelli 'tradizionali' a tutti i livelli. Il nostro sistema produttivo è fondato sulle piccole e medie imprese che faticano ad accedere alle nuove opportunità offerte dall'evoluzioneper una questione di costi ma anche di cultura. E' necessario immaginare fin da ora un serio piano di investimenti per l'innovazione, razionalizzando le risorse che pure esistono ma sono parcellizzate in mille bandi locali, regionali, di settore... senza un vero progetto complessivo che invece è necessario, fondamentale e non più prorogabile". Lo dice Davidein una lunga intervista concessa al quotidianoin cui concentra attenzione sullo sviluppo del digitale, dell'intelligenza artificiale e della blockchain.Secondo il presidente dell'Associazione Rousseau, si dovrebbe"dai settori dove ...