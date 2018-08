Carlotta Zofkova ritrova suo padre La dorsista azzurra diventa contessina dopo la caccia

Carlotta Zofkova - la contessa del nuoto italiano : Carlotta Zofkova Costa de Saint Genix de Beauregard. Il suo nome completo suona così, ma solo da un paio d’anni. Prima era solo Carlotto Zofkova , nazionale azzurra di nuoto , dorsista, figlia di Alena e di un padre che non conosceva. Fino al 2015 quando il padre Jean l’ha riconosciuta e le ha dato anche un titolo nobiliare. La contessa 25enne è ora bronzo europeo nei 100 dorso. Da bambina Carlotta , nata a Lugo nel febbraio del 1993 e cresciuta in ...

Nuoto - Europei 2018 : Carlotta Zofkova - il bronzo della carriera! Che numero nei 100 dorso! : E’ una giornata che continua a regalare medaglie all’Italia negli Europei di Nuoto a Glasgow. Dopo l’oro di Simona Quadarella, arriva un bronzo davvero eccellente di Carlotta Zofkova nei 100 dorso femminili. Una super prestazione quella della dorsista azzurra, che non solo si prende la medaglia della carriera, ma realizza anche il nuovo record italiano con il crono di 59”61. La vittoria è andata alla russa Anastasiia ...

Europei Nuoto 2018 - Davies campionessa europea nei 50 dorso femminili : l'azzurra Carlotta Zofkova solo 6ª : Georgia Davies campionessa europea nei 50 dorso femminili : la britanicca ottiene l'oro agli Europei di Nuoto 2018 . l'azzurra Carlotta Zofkova chiude 6ª Niente da fare per Carlotta Zofkova nella finale ...

