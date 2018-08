Carlotta Zofkova | la contessa del nuoto italiano

vanityfair

(Di mercoledì 8 agosto 2018)Costa de Saint Genix de Beauregard. Il suo nome completo suona così, ma solo da un paio d’anni. Prima era solo Carlotto, nazionale azzurra di, dorsista, figlia di Alena e di un padre che non conosceva. Fino al 2015 quando il padre Jean l’ha riconosciuta e le ha dato anche un titolo nobiliare. La25enne è ora bronzo europeo nei 100 dorso. Da bambina, nata a Lugo nel febbraio del 1993 e cresciuta in Romagna prima di trasferirsi a Verona per allenarsi nello stesso gruppo di Federica Pellegrini, non ha conosciuto il padre. Raccontava, a chi lo chiedeva, che la mamma, Alena, aveva origine ceca e che del papà non sapeva nulla. È stata lei a cercarlo da adulta con l’aiuto del fratello e del web. Aveva 22 anniquando ha ritrovato il padre, il conte Jean Costa de Saint Genix de Beauregard (famiglia che risale al 1300) che l’ha ...