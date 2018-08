Caraibi Maldive Seychelle… a un’ora da Milano | il nuovo turismo della rete

Sambruni - dopo le Maldive spuntano i Caraibi a un’ora da Milano : Da anconetana per me le estati hanno sempre significato solo una cosa: mare. Mare da mattina a sera, da giugno ai primi di settembre. Capite quindi il trauma quando mi sono trasferita a Milano. Qui il mare non c’è, non ci vede, non si sente. La spiaggia più vicina è a due ore e mezza d’autostrada che possono facilmente trasformarsi in cinque ore di coda. E una volta arrivati ci si trova impantanati in un carnaio, tutti a esigere il loro raggio ...