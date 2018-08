: Foggia, strage di braccianti stranieri . Altri 12 morti in un incidente stradale. 3 feriti. Sabato ne erano morti 4… - petergomezblog : Foggia, strage di braccianti stranieri . Altri 12 morti in un incidente stradale. 3 feriti. Sabato ne erano morti 4… - stuvanen : Caporalato, oggi la marcia dei braccianti a Foggia - TelevideoRai101 : Caporalato,in marcia con berretti rossi -

Al via ladei, quelli che i braccianti indossano nei campi come protezione dal sole "mentre raccolgono pomodori per la vergognosa paga di un euro al quintale", commenta l'Unione sindacale di base. Potere al Popolo partecipa all'iniziativa. Laparte dall'ex ghetto di Rignano, nel comune di San Severo, e si conclude davanti alla prefettura di Foggia. Ed è sciopero per l'intera giornata in memoria dei 16 braccianti morti.(Di mercoledì 8 agosto 2018)