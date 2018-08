Caporalato | in Italia coinvolte 15mila persone e 30mila aziende

Gianmarco Centinaio - Caporalato e schiavitù : 'Ci sono anche tantissimi italiani ridotti in quelle condizioni' : Ad Agorà su Rai 3 si parla di caporalato e dello sfruttamento nei campi. In studio, il ministro leghista dell'Agricoltura, Gianmarco Centinaio , che mette subito in chiaro come il problema della ...

Dietro i braccianti morti a Foggia Tutte le cifre del Caporalato in Italia : Quest'ultimo dato trova riscontro attingendo a un'altra fonte: Il Crea, Consiglio di ricerca per l'economia agricola, stima in 405.000 le persone con un rapporto di lavoro non regolare; di queste il ...

Caporalato - cos’è e perché si muore per meno di 2 euro l’ora. Migranti e italiani : I 16 braccianti morti sulle strade del Foggiano rientrano nello stesso meccanismo di sfruttamento della manodopera. Nel settore agricolo ci sono almeno 400mila lavoratori esposti al fenomeno, mentre oltre un’impresa su due presenta irregolarità. Le vittime? Stranieri e connazionali...

Caporalato - cos'è e perché si muore per meno di 2 euro l'ora. Migranti e italiani : Svegliarsi alle tre di notte, lavorare dalle 8 alle 12 ore al giorno, ricevere 'stipendi' anche inferiori ai due euro l'ora. Sono condizioni ordinarie nel mondo del Caporalato, il sistema illegale di reclutamento di manodopera per il lavoro agricolo. Lo

Quanti sono in Italia i 'para schiavi' che lavorano sotto Caporalato agricolo : Quando Cezara è arrivata ad Acate, nel ragusano, sognava una nuova vita ed un lavoro dignitoso che le permettesse di vivere. Era questa la speranza di cambiamento che le avevano assicurato e, per cui, ...

Caporalato : per l'agricoltura italiana sarà un'estate di diritti violati : Un mondo che sale agli onori della cronaca in particolare in primavera e in estate , quando aumenta la richiesta di manodopera e le condizioni climatiche non sono certo ottimali per lavorare ore e ...

Caporalato - in Italia 50% dei braccianti agricoli lavora in nero : Caporalato, in Italia 50% dei braccianti agricoli lavora in nero L’emergenza migranti ed il Caporalato sono due fenomeni strettamente connessi tra di loro. Extracomunitari, ma non solo loro, sfruttati nelle campagne del sud Italia. Con paghe da fame: un euro l'ora, quando va bene Parole chiave: ...

Sul migrante sindacalista ucciso a fucilate nell’Italia del Caporalato : Per Soumaila Sacko la “pacchia” è finita davvero. E per sempre. Il 29enne maliano è stato ammazzato a fucilate due notti fa nella zona di San Calogero, Rosarno. Stava recuperando lamiere e materiali di scarto da una vecchia fornace abbandonata per rinforzare la sua baracca o quella di chissà quale compagno. Era un “sindacalista” dei braccianti che in quelle terre vengono schiavizzati e sfruttati per la raccolta di frutta e verdura nella Piana di ...

Caporalato - maxi operazione polizia su 82 aziende italiane : 3 arresti - : Controlli a tappeto organizzati dall'Europol hanno coinvolto 615 persone e imprese in tutta la penisola. A Ragusa braccianti costretti a vivere in condizioni igieniche precarie e pagati 3 euro all'ora

