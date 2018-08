Caos Rai | lo stallo continua | il cda boccia Laganà presidente

Caos RAI/ L'accordo su Foa svela l'errore di Salvini e il punto debole del governo : Secondo alcuni rumour usciti ieri sera, Salvini e Di Maio avrebbero trovato un accordo: a Marcello Foa andrebbe la direzione di una rete. L'impasse però rimane un caso politico. YODA(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 06:02:00 GMT)NOMINE RAI/ Salini, Foa e il metodo Gattopardo usato da Lega e M5s, di YodaINTRIGO RAI/ Il piano di Tajani (e della Merkel) per consegnare Berlusconi a Renzi, di M. Maldo

Ancora Caos sulle nomine Rai. Foa : 'non sono Belzebù' : Il cavaliere a testa bassa scuote Salvini :'come ha potuto permetterlo?'. Ed i sette voti fi Forza Italia in Commissione Vigilanza diventano indispensabili per la ratifica del presidente -

Clamoroso al Tour de France - i ventagli scatenano il Caos in una tappa incredibile : vince Omar Fraile con una fuga-bidone - gruppo a 20 minuti! : Tour de France, lo spagnolo Omar Fraile vince la 14ª tappa della corsa spagnola con una maxi fuga di 32 uomini che hanno lasciato il gruppo ad oltre 20 minuti Straordinaria vittoria per il 28enne spagnolo dell’Astana Omar Fraile sulla pista dell’Aeroporto di Mende nel Massiccio Centrale, dov’è appena arrivata la 14ª tappa del Tour de France 2018: un percorso bellissimo nel cuore della Francia con l’arrivo in cima ...

Gerusalemme - la top-model tutta nuda al Muro del Pianto : sfregio all'ebraismo - Caos in Israele : La protagonista è la top belga Marisa Papen , 26 anni, che sul suo sito web ha spiegato di volersi 'spingere oltre i confini della religione e della politica'. Il rabbino del Muro del Pianto, Shmuel ...

Caos in Rai - il conduttore cacciato all’improvviso. Ora parla e rivela cosa c’è dietro : Per è stato uno dei volti più amati della Rai. Poi è stato silurato dall’azienda ”a soli quattro giorni dalla presentazione dei nuovi palinsesti”. “Sembrava un disastro”, ha spiegato Max Giusti al Messaggero. E invece è stato l’inizio della sua rinascita, “di una meravigliosa avventura”: quella con Nove. Per cinque anni volto di ”Affari tuoi”, Giusti ha raccontato al quotidiano ...

Rai Sport - su Facebook il post del Primato Nazionale su Aquarius : Caos a Viale Mazzini - scuse e mistero : Qualcosa che con lo Sport non c'entra niente: ci sarà da indagare. E appena dopo la pubblicazione di quel post, da sinistra, si è urlato allo scandalo. ' Gravissimo ', tuonavano da Potere al Popolo, ...