Caos calcio femminile | sciopero e lotta di potere | a rischio anche il Mondiale

Calcio italiano nel Caos - scioperano le calciatrici : “Noi vittime dei conflitti politici tra Figc e Lnd” : Il Calcio femminile sciopera. L’hanno annunciato, al termine di una riunione svoltasi a Milano, tutte le società iscritte ai campionati di Serie A e B, insieme alle calciatrici e agli allenatori e allenatrici: la decisione, “congiunta e unanime”, è quella di non prendere parte a nessuna delle attività ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, compreso il campionato il cui inizio è fissato per il prossimo 15 settembre. “Per la prima ...

Serie A e Serie B sempre più a rischio slittamento : Caos clamoroso - altra estate bollente per il calcio italiano : Si preannuncia un’altra estate caldissima per il calcio italiano, in particolar modo non sono da escludere clamorosi ribaltoni di classifica, penalizzazioni e retrocessioni. Nel dettaglio in Serie A e Serie B le situazioni più delicate sono quelle di Parma e Chievo, il rischio slittamento dell’inizio dei primi due campionati italiani è altissimo. Entro le prossime ore Emanuele Calaiò ed il Parma dovrebbero essere ufficialmente ...

Scandalo nel calcio italiano - due nuove squadre e 30 calciatori coinvolti. Sospetti anche sull’Inter : deferimenti - retrocessioni e penalizzazioni - è sempre più Caos [NOMI e DETTAGLI] : E’ sempre più caos per il calcio italiano, situazione delicata e che rischia di portare a nuovi clamorosi ribaltoni nelle prossime settimane. In particolar modo delicata è la situazione del Chievo, nel mirino plusvalenze fittizie, con il Cesena ceduti giovani fino al 9000% del valore effettivo, entrambi i club sono stati deferiti ma il Cesena è praticamente fallito mentre il Chievo rischia la retrocessione. Nelle ultime ore è ...

Calcio - Caos formazione gironi : aumentano le possibilità del Crotone di essere ripescato in serie A dopo il caso Chievo. Presentato alla stampa il tecnico Stroppa : Quando tutte le società di serie A, B, C, sono in piena attività per risolvere alcune situazioni: ingaggio o conferma

Mondiali 2018 - in Russia lo spettacolo di calcio più bello di sempre mentre l’Italia è travolta dagli scandali con il Caos ripescaggi tra serie A e serie B : Che spettacolo questi Mondiali 2018: in Russia è un’edizione da record, forse la più bella di sempre per quello che stiamo vedendo in campo e sugli spalti. Stadi nuovi, bellissimi, sempre strapieni e coloratissimi all’insegna dello sport e della festa, senza disordini o problematiche che purtroppo spesso – in passato – hanno contraddistinto in modo pessimo la cornice delle partite di calcio. Poi c’è il campo, e che ...

Caos nel calcio italiano - illeciti sportivi e mancati pagamenti : più di 10 squadre puntano al ripescaggio : Dalla situazione del Parma fino a quella del Foggia, è Caos tra serie A e B: oltre dieci squadre sognano un clamoroso ripescaggio Le promozioni di Frosinone e Cosenza arrivate nella serata di sabato hanno definito la composizione della serie A e della serie B 2018/2019. La situazione però resta in divenire, per via di alcune vicende che rischiano di creare clamorosi ribaltoni. In primis, resta da valutare la questione Parma, il club emiliano ...

Parma - il Caos-sms avrà risvolti di calciomercato : Viviano sta scappando… : Parma nel caos dopo la nota vicenda della gara che è valsa la promozione contro lo Spezia, il calciomercato potrebbe risentirne Il Parma è alle prese con la ben nota questione legata agli sms sospetti di Calaiò e Ceravolo ai calciatori dello Spezia. L’incertezza in merito alle sanzioni contro il club, sta portando una certa instabilità anche sul mercato, con alcuni colpi che rischiano di saltare clamorosamente. In primis stiamo parlando ...