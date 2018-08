Campagna estiva contro abbandono rifiuti a Modica e Siracusa

Fise/Assoambiente : Al via la Campagna estiva #NoLittering : Roma, 5 lug., askanews, - Partirà il prossimo 10 luglio la campagna contro l'abbandono dei rifiuti ' #NoLittering , Non abbandonarmi!', promossa da Fise Assoambiente , l'Associazione delle imprese che ...

Protezione Civile : al via la Campagna estiva antincendio boschivo : Si apre oggi, formalmente, la campagna estiva antincendio boschivo. Lo hanno stabilito, come ogni anno, le raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri – rivolte a Regioni, Province Autonome e ai Ministeri interessati – in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e consultabili sul sito www.ProtezioneCivile.gov.it. Le raccomandazioni – che richiamano le azioni intraprese a valle di quanto accaduto nella stagione estiva 2017, ...