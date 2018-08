CAMILLA MANGIAPELO E RICCARDO GISMONDI | UOMINI E DONNE Niente crisi | ma le spiegazioni

Riccardo Gismondi e CAMILLA MANGIAPELO in crisi? Le loro parole : Camilla Mangiapelo: “Io e Riccardo non conviviamo più, ma…” Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi sono sicuramente una delle coppie più amate uscite da Uomini e Donne, tanto che l’interesse da parte del pubblico nei confronti dei due ragazzi nonostante il passare degli anni non è affatto diminuito. Per questo, molti degli utenti hanno notato negli ultimi tempi che Riccardo e Camilla non pubblicavano più ne video ne ...