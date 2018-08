Call Of Duty Black Ops 4 requisiti di sistema per PC minimi e consigliati : Call Of Duty Black Ops 4: svelati i requisiti di sistema per PC. requisiti minimi e consigliati hardware per giocare a Call Of Duty Black Ops 4 su PC Windows Call Of Duty Black Ops 4 requisiti PC Emergono in rete i primi requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Call Of Duty […]

Call of Duty : Black Ops 4 : svelati i requisiti di sistema per la beta su PC : Al giorno d'oggi è sicuro dire che, mentre la serie potrebbe essere iniziata su PC, la maggior parte delle persone gioca a Call of Duty su console. Ciononostante, la serie ha ancora un grande seguito sul sistema e con l'avvicinarsi della versione beta per PC di Black Ops 4, lo sviluppatore Treyarch ha rivelato le specifiche esatte di cui avrete bisogno per eseguirla.È possibile leggere sia le specifiche minime e raccomandate di seguito, ma in ...

Call of Duty Black Ops 4 BETA : Requisiti PC Minimi e Consigliati : Activision e Treyarch svelano ufficialmente i Requisiti PC Minimi e Consigliati per giocare alla BETA di Call of Duty Black Ops 4 su PC, a seguire tutti i dettagli. Call of Duty Black Ops 4: I Requisiti PC della BETA Minimi Sistema operativo: Windows 7 64-Bit o successivo CPU: Intel Core i5 2500k o AMD equivalente RAM: 8GB RAM Hard Disk: 25GB di spazio libero Scheda Video : Nvidia GeForce GTX 660 2 GB / GTX 1050 2GB or AMD ...

Call of Duty Black Ops 4 : una modalità segreta e tante altre novità ci aspettano nella seconda beta : La prima sessione di test per Call of Duty Black Ops 4 è in pieno svolgimento, una beta Privata in esclusiva per PS4 che abbiamo sviscerato nella nostra prova, e che ora si prepara ad approdare su Xbox One e PC, e non con poche novità.Come ricorda VG24/7, la beta si aprirà ai giocatori Xbox One solo tra qualche giorno, il 10 agosto, per poi arrivare il giorno successivo su PC, dove sarà disponibile anche per coloro che non hanno effettuato il ...

Call of Duty Black Ops 4 - prova : Giunti al quindicesimo capitolo della saga, il processo produttivo di un Call of Duty è ormai noto da tempo. Nonostante i rilasci a cadenza annuale possano trarre in inganno, il tempo richiesto per lo sviluppo di ogni titolo è di circa tre anni e coi diversi team di sviluppo si alternano alla guida del brand, il 2018 è il turno di Treyarch. Lo storico studio statunitense torna quindi al lavoro per la quinta volta, contando solo gli episodi ...

FIFA 18 ancora in testa nella classifica software italiana. Chiudono il podio Call of Duty : WWII e GTA 5 : Mentre la rete è invasa da interessantissime informazioni sull'atteso FIFA 19, con le ultime relative alla modalità Survival, i giocatori continuano a giocare con FIFA 18.Il titolo sportivo di EA mantiene anche questa settimana la testa della classifica software italiana relativa alla week 30 del 2018. Alle sue spalle troviamo Call of Duty: WWII e il solito GTA 5.Read more…

Il Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4 trainerà il gioco? Le stime di Activision : La beta di Call of Duty Black Ops 4 dedicata al comparto multigiocatore è ormai disponibile, e tanti sono i giocatori che non hanno perso occasione per lanciarsi fin da subito all'interno del mondo di gioco confezionato dai ragazzi di Treyarch. Siamo ovviamente di fronte a un'edizione del gioco che è ben lungi dall'essere completa, e chiaramente tante saranno le correzioni che gli sviluppatori dovranno operare da qui al mese di ottobre, al fine ...

Ecco i primi filmati della beta multiplayer di Call of Duty : Black Ops 4 : La beta multiplayer di Call of Duty: Black Ops 4 è finalmente arrivata per coloro i quali hanno effettuato il preordine del gioco, riporta Dualshockers.Come possiamo vedere, con l'arrivo della beta del gioco sono anche giunte discrete quantità di video gameplay dedicate all'ultimo capitolo della celebre saga di sparatutto in prima persona.In filmato in questione, riportato di seguito, mostra alcuni interessanti quanto inedite sezioni di gioco ...

Scopriamo la Collector's Edition di Call Of Duty : Black Ops 4 : La serie di Call of Duty ha una tradizione di edizioni da collezione molto speciali, sottolinea Gamespot, e questa edizione dedicata a Black Ops 4 non è certamente da meno.Come possiamo vedere infatti, quest'anno nella Collector's Edition rivelata al San Diego Comic-Con, chiamata Black Ops 4 Mystery Box Edition, troveremo una copia del gioco in uno steelbook, un set di FigPins, un puzzle di 1.000 pezzi raffigurante l'intera esperienza Zombies, ...

Alle 14 : 30 vi attendiamo per giocare insieme a Call of Duty : Black Ops 4 : Questo sabato vi attendiamo in live con noi per esaminare assieme Call of Duty: Black Ops 4, il nuovo attesissimo capitolo della celebra saga di FPS che sbarca quest'anno con l'altrettanto nuovissima modalità battle royale Blackout, strizzando l'occhio al fenomeno videoludico del momento.Il nuovo Call of Duty: Black Ops 4 si distingue dai precedenti capitoli della saga anche per l'assenza di una vera e propria campagna di gioco, delegando Alle ...

Call of Duty Black Ops 4 : con un pizzico di anticipo - la Private Beta è già disponibile : La Private Beta di Call of Duty Black Ops 4 per PS4 avrebbe dovuto accogliere i giocatori solo dal tardo pomeriggio di oggi, ma Activision ha voluto fare una piccola sorpresa ai fan aprendo la sessione di test con leggero anticipo, sessione che è quindi ora disponibile per tutti i fortunati possessori di un codice.Come riporta VG24/7, la Beta si è aperta alle 17:00 quando invece era previsto che questo accadesse solo un'ora dopo, alle 18:00. Per ...

Call of Duty : WWII in una imperdibile offerta per tutte le piattaforme : In attesa dell'uscita di Call of Duty: Black Ops 4 tutti i fan della serie che non hanno ancora messo le mani sull'ultimissimo capitolo lanciato da Activision possono finalmente rifarsi grazie a un'offerta decisamente da non sottovalutare.Call of Duty: WWII può essere acquistato su PC, PS4 e Xbox One con sconti che arrivano fino al 67% e che propongono l'ultimo titolo dell'acclamato franchise a uno dei prezzi più bassi mai visti (si parla di un ...

I pre-order di Call of Duty : Black Ops 4 continuano a procedere molto bene : Activision ha rivelato, nella conference Call per investitori e analisti, che nonostante i dubbi che circondano Call of Duty: Black Ops 4, i pre-order per l'imminente nuovo episodio dello sparatutto in prima persona, e il primo gioco di Treyarch da Black Ops 3 del 2015, stanno procedendo piuttosto bene.Come segnala Gamingbolt, esistono alcune ragioni per cui molti fan storici della serie sono abbastanza dubbiosi su questo Black Ops 4, dubbi che ...

I fucili a pompa di Call of Duty : Black Ops 4 non uccideranno i nemici con un solo colpo : Arrivano altre informazioni sulle armi che verranno messe a disposizione all'interno di Call of Duty: Black Ops 4. Dopo aver appreso l'introduzione di un fucile da cecchino appositamente realizzato per i quickscope, ora sono stati condivisi dettagli sui fucili a pompa.Come riporta VG247.com, il danno inflitto con questo tipo di arma subirà importanti modifiche. In precedenti capitoli di Call of Duty la bocca da fuoco risultava anche troppo ...