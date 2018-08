Calendario scolastico 2018 2019 | date ufficiali di inizio | vacanze scolastiche e ponti

Calendario scuola - le festività e i ponti dell'anno scolastico 2018/2019 : Agosto è appena iniziato ma gia' gli studenti pensano a settembre , quando riapriranno le scuole [VIDEO]: il Calendario per l'anno scolastico 2018-2019 varia a seconda delle regioni di appartenenza, in base alle decisioni determinate dei consigli regionali, in base a criteri che tengo presente i bisogni e le esigenze dei singoli territori. A tornare per primi sui banchi di scuola saranno gli studenti della provincia di Bolzano: per loro le ...

Calendario scolastico 2018/19 : date inizio lezioni per tutte le regioni : Quando inizia la scuola a settembre 2018, secondo il Calendario scolastico 2018/19? Le varie regioni d’Italia hanno già da tempo predisposto la data in cui si ritornerà fra i banchi di scuola. E anche se in questo momento, la maggior parte di docenti e studenti si sta godendo le meritate vacanze, è già tempo di […] L'articolo Calendario scolastico 2018/19: date inizio lezioni per tutte le regioni proviene da Scuolainforma.