Caldo record in Europa | 65° giorno consecutivo con oltre 25°C in Norvegia | mentre le

Siccità - ondate di Caldo record e alluvioni : ecco come i cambiamenti climatici stanno aumentando i fenomeni metro estremi : L’emisfero settentrionale sta vivendo un’altra estate molto calda. Il Giappone ha dichiarato le sue temperature record un disastro naturale. L’Europa sta soffocando sotto una prolungata ondata di caldo, con incendi devastanti in Grecia e insolitamente anche nell’Artico. Incendi alimentati dalla Siccità si stanno diffondendo negli Stati Uniti occidentali. Per Friederike Otto, modellista del clima alll’University of Oxford, le scorse settimane ...

Caldo record in Giappone - situazione critica : battuti tutti i record - oltre 70.000 persone in Ospedale : Sono oltre 70mila le persone ricoverate negli ospedali Giapponesi negli ultimi tre mesi, a causa dell’ondata di Caldo che ha attraversato ed e’ ancora presente sull’intero arcipelago. Secondo i dati dell’Agenzia nazionale per la prevenzione dei disastri, un totale di 71.265 individui hanno visitato gli ospedali per sintomi associati a colpi di calore, mentre ammontano a 138 le vittime accertate per il Caldo tra il 30 ...

Il Caldo record stravolge il Nord Europa : in Norvegia le renne si rifugiano nelle gallerie - incendi senza precedenti in Svezia : Le autorità in Norvegia hanno avvisato gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla presenza nelle gallerie stradali di renne e pecore alla ricerca di riparo dal gran caldo. La Norwegian Public Roads Administration riporta che lo scorso mese c’è stata una collisione tra un motociclista e una renna, mentre la NTB, principale agenzia di stampa della Norvegia, sostiene che ci sono state 44 collisioni con renne e pecore vaganti dal 10 ...

Francia - Caldo record : sconsigliata l’ascesa al Monte Bianco : I fenomeni franosi legati alle alte temperature hanno portato le autorità francesi a sconsigliare ufficialmente l’ascesa del Monte Bianco (4.807 metri) lungo la via normale del Gouter, la più frequentata. “A causa dell’ondata di caldo e del fenomeno di siccità che interessa il dipartimento da diverse settimane, si stanno verificando importanti cadute di pietre” lungo l’itinerario, si legge in una nota congiunta di ...

Caldo record in Portogallo e Spagna : tre morti e temperature altissime : Continua l’ondata di calore, con temperature record oltre la media della stagione, in Spagna e Portogallo, e tre persone sono morte per le conseguenze di un’insolazione. Secondo il servizio metereologico della Catalogna, il picco di Caldo si raggiungerà nel fine settimana quando si toccheranno i 40 °C nelle zone interne e i 35 °C sul litorale. Non va meglio in Portogallo. Venerdì superati i 45 °C . L'articolo Caldo record in ...

Cappa di Caldo africano soffoca Spagna e Portogallo : +43°C a Siviglia - +42°C a Lisbona - +41°C a Madrid ed è solo l’inizio. A rischio il record storico europeo di Atene nel 1977 [DATI] : Fa sempre più caldo nella penisola Iberica per l’eccezionale ondata di calore proveniente dal Nord Africa. Oggi in Portogallo tra le principali località del Paese la temperatura massima ha raggiunto i +44°C a Evora, i +43°C a Beja e Castelo Branco, i +42°C a Lisbona. In Spagna la colonnina di mercurio ha toccato i +44°C a Cordoba, i +43°C a Siviglia, i +41°C a Madrid. Già ieri, 8 località nel centro, nel sud e nell’est del Portogallo ...

Europa nella morsa del Caldo record : domani la colonnina di mercurio salirà ancora : Gran parte dell’Europa occidentale è stretta nella morsa del caldo: in Portogallo si è registrata la temperatura record di 45,2°C ad Alvega, a circa 150 km da Lisbona, ed anche nelle altre zone del Paese si superano i 40°C, secondo i servizi meteo locali. Oggi dovrebbe essere una delle giornate più calde dell’estate in Spagna, con 40°C a Madrid, 42°C a Siviglia e 44°C a Badajoz, secondo l’agenzia meteorologica nazionale (due ...

Fine settimana record : Caldo - ozono oltre i limiti e traffico : caldo soffocante, temperature da record e traffico in tilt: il Fine settimana si annuncia all'insegna della calura estiva, che potrebbe superare i livelli più alti degli ultimi anni, e delle code autostradali.Secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute, saranno 11 le città italiane da bollino rosso, il livello più alto, riguardante le ondate di calore: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Torino, Trieste, ...

Ondata di Caldo nel Mediterraneo : nei prossimi giorni possibile nuovo record europeo : L’aria calda nordafricana sta investendo tutta l’area mediterranea ed in particolare la penisola iberica, tanto che, secondo gli esperti, il record della temperatura più alta mai registrata in Europa potrebbe presto essere battuto: i 48°C registrati ad Atene nel luglio 1977 potrebbero essere superati entro il weekend in Spagna o in Portogallo. In base alle previsioni, in Spagna sud-occidentale e nel sud e sudest del Portogallo è ...

Ondata di Caldo in Corea del Sud : temperature record - 29 vittime : Un’Ondata di caldo con temperature record è in atto in Corea del Sud: almeno 29 finora le vittime, secondo quanto rilevato dal Ministero della Sanità locale. Da almeno 15 giorni nel paese si registrano temperature superiori a 35°C, e mercoledì scorso è stato il giorno più caldo a Seoul degli ultimi 111 anni, con una temperatura massima di 39,6°C. Situazione simile in Corea del Nord, dove il quotidiano statale Rodong Sinmun ha scritto che ...

Caldo : verso un nuovo record europeo per le temperature : Il record della temperatura più alta mai registrata in Europa potrebbe avere i giorni contati: secondo i meteorologi, in base a quanto riferito sul sito della Bbc, i 48 gradi registrati ad Atene nel luglio 1977 potrebbero essere superati entro il weekend, in Spagna o in Portogallo. L'aria calda nordafricana sta investendo infatti tutta l'area mediterranea (anche l'Italia ne sa qualcosa), ma in particolar modo la ...