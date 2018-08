Caldo | è allarme cimice asiatica | rischi per i raccolti

Francia - picco ondata di Caldo : a Parigi previsiti 36 °C - è allarme inquinamento : Europa in preda alla morsa del caldo, e la Francia non è da meno. Tra oggi e domani il Paese vive il suo massimo pico di caldo dell’estate 2018, con 67 dipartimenti classificati in allerta arancione dal servizio meteorologico nazionale, Mètèo France, con temperature superiori a 40 °C in diverse città. Le regioni del sud-ovest sono quelle che soffrono maggiormente delle alte temperature, così come il nord e centro-est e ...

Previsioni Meteo - continua l’allarme Caldo al Centro/Nord : “bollino rosso” in 10 città : Non da’ tregua il caldo in dieci citta’ italiane. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Trieste, Venezia e Verona domani e mercoledì saranno contrassegnate con il ‘bollino rosso’ del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio da ondate di calore per tutti i cittadini, non solo quindi le fasce a rischio. E a queste dieci citta’ si aggiungera’ l’8 agosto Roma, ...

Genova - “allerta Caldo” sino a mercoledì : l’allarme “rosso” va avanti dal 31 luglio | : A metà di questa settimana si potrebbe arrivare a 10 giorni di afa di fila: è «una delle prove più importanti» degli ultimi 15 anni per la sanità ligure

Caldo - 11 città da bollino rosso Allarme ozono (in Lombardia) e traffico : via all’esodo Meteo : L’ondata di calore non si arresta: nella penisola iberica si potrebbe battere il record europeo di 48 gradi (Atene 1977). ozono: il doppio dei limiti in Pianura padana

Allarme Caldo : “Proteggiamo i nostri anziani” - ecco il decalogo salva-vita : “E’ allerta caldo nel nostro paese. In questi giorni i termometri di tutta la penisola stanno toccando punte allarmanti, le più alte previste per questa stagione, che mettono a rischio le condizioni di salute delle persone più fragili, come gli anziani“. Di fronte a questa situazione l’appello di Senior Italia FederAnziani è: “Evitiamo che il picco del caldo estivo si trasformi in una sequenza di vittime evitabili, come è già ...

Allarme Caldo - Sardegna : sfiorati 39 °C in Gallura - nuova allerta incendi : Inizio agosto di fuoco in tutta Italia, e in particolare in Sardegna dove sono state registrate temperature a ridosso dei 40 °C e pericolo incendi in tutto il Campidano, una parte del Sulcis e della Sardegna centro-settentrionale. In tutta l’Isola il secondo giorno di quella che gli esperti ritengono la settimana più calda dell’estate, è stato caratterizzato dai termometri oltre i 38 °C sia nel Medio Campidano che in Gallura, dove a ...

Venezia - allarme Caldo : superata la soglia di informazione per l’ozono : E’ allarme caldo nel territorio comunale di Venezia. Il Servizio Osservatorio Aria dell’Arpav ha fatto sapere che nella giornata di ieri, lunedì 30 luglio, è avvenuto il superamento della soglia di informazione di 180 µg/m³ per l’ozono, definita dal D. Lgs. 155/2010 come il “livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili ...

Ondata di Caldo in Germania : temperature record - allarme siccità : Con l’Ondata di caldo che continua a persistere su tutta l’Europa e in particolare in Germania – dove oggi si potrebbero registrare temperature record di 39°C – e la quasi assenza di piogge, gli agricoltori hanno lanciato l’allarme. L’Associazione degli agricoltori tedeschi ha chiesto al governo 1 miliardo di euro (1,17 miliardi di dollari) di sussidi per coprire le perdite del raccolto di quest’anno, ...

Allarme Caldo per martedì e mercoledì : livello “rosso” su Genova | : Il 31 luglio e l’1 agosto si sfioreranno i 40 gradi: ecco tutti i provvedimenti da adottare e le categorie a rischio

Ondata di Caldo da bollino rosso<br>Allarme del Ministero della Salute : bollino rosso, ossia allerta a "livello 3" in otto città italiane da qui a mercoledì prossimo, 1° agosto. È quanto emerge da un bollettino pubblicato oggi dal Ministero della Salute che spiega che è in corso un'Ondata di calore e ci sono "condizioni a elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi".Il livello 3 di allerta caldo oggi interessa Bologna, Bolzano e Perugia, domani ancora queste tre città più Genova e Pescara, ...

Allerta Caldo - Veneto : stato di allarme per disagio fisico fino al 2 agosto : Alla luce delle previsioni contenute nel Bollettino del disagio fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso da ARPAV – Dipartimento Sicurezza del Territorio – Centro Meteorologico di Teolo in data di oggi, consultato il Dirigente medico reperibile di turno, è stato dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico da oggi al 2 agosto per le zone Costiera, Pianeggiante Continentale, Pedemontana e ...

Caldo - Uecoop : allarme per 13.5 milioni di anziani in Italia : L’Unione europea delle cooperative Uecoop, in relazione all’ondata di afa, lancia l’allarme per i 13,5 milioni di anziani che in Italia sono tra i più esposti ai rischi di malori per colpa del Caldo torrido, soprattutto in città. I cambiamenti climatici con estati caratterizzate da picchi di calore influenzano sempre più anche l’assistenza agli anziani infatti – spiega Uecoop – oltre all’attenzione alle terapie ...