Caldo da bollino rosso fino a Ferragosto

Ancora allerta Caldo : domani bollino rosso anche a Roma e Torino : Sale a 12 il numero delle città con il massimo livello di rischio per la popolazione. A Genova altre tre vittime per malori legati alle alte temperature

Allerta Caldo - l’avviso del Ministero della Salute : mercoledì e giovedì 11 città da bollino rosso [ELENCO] : Continua il caldo in gran parte dell’Italia. Se si esclude il Nord – Ovest, per il quale la Protezione Civile ha emanato un bollettino di Allerta meteo, il resto del Bel Paese sarà riscaldato da un sole cocente sia domani che giovedì 10 agosto. Ecco i dettagli con il bollettino del Ministero della Salute città per città. Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello ...

Afa e Caldo - bollino rosso per 10 città : 19.02 Non accenna a dimunuira l'ondata di calore sulla Penisola. Domani e mercoledì "bollino rosso" per 10 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Trieste, Venezia,Verona. A queste città l'8 agosto si aggiungerà Roma. Cinque persone dell'area di Genova sono morte nelle ultime ore per malori che potrebbero essere stati causati dal caldo e dall'umidità. caldo e afa insisteranno al Centro-Sud, mentre al Nord sono ...

Allerta Caldo Liguria : ancora bollino rosso a Genova - alto rischio smog : Continua l’ondata di caldo in Liguria e, dopo quello per il fine settimana, il ministero della Salute segnala ancora bollino rosso per Genova per domani e mercoledì, mentre Arpal ha emanato un nuovo avviso meteorologico legato all’elevato disagio fisiologico per le alte temperature. Anche quella trascorsa è stata un notte con valori minimi molto elevati: il record a Sanremo con 27.4. La minima più “fresca” a Cabanne di ...

Oggi gran Caldo e bollino nero lungo l'autostrada : BOLZANO. Oggi ancora gran caldo con le massime che toccheranno i 36 gradi e, come non bastasse, lungo l'A22 è prevista una giornata da bollino nero in entrambe le direzioni dalle 6 alle 18. Previsto ...

Caldo - Firenze : “bollino rosso” fino a domenica : A Firenze si prevedono temperature da “bollino rosso” anche domani, sabato 4 agosto, e domenica 5 agosto: lo ha reso noto il nuovo bollettino della protezione civile del Comune, sulla base delle previsioni meteo, che confermano l’ondata di calore di “livello 3” anche per oggi. L’amministrazione comunale raccomanda di limitare le attività all’aperto soprattutto per gli anziani ma anche bambini e soggetti ...

Ancora molto Caldo in Liguria : avviso meteo di Arpal - a Genova bollino rosso fino a domenica : Ancora caldo in Liguria e nuovo avviso meteorologico legato all’elevato disagio fisiologico emesso da Arpal. Per oggi, venerdì 3 agosto, si prevede, infatti, un ulteriore lieve aumento delle temperature sulla costa per effetto foehn; una condizione che potrebbe persistere domani, sabato 4 agosto con valori molto alti anche nelle ore notturne. domenica 5, in tutta la regione, Ancora condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo, più marcate ...

