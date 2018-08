Caldo | con la grandine sale la conta dei danni | oltre ½ miliardo

Meteo : il Caldo continua - ma grandine e temporali sono in agguato : Giornata da bollino rosso in 12 città italiane, ma secondo le previsioni è in arrivo una violenta ondata di precipitazioni...

Caldo Roma : gazebo della Protezione Civile con acqua in centro : Il Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale ha disposto per la giornata di oggi, in cui è prevista un’ondata di calore di livello 3, la presenza di due gazebo con distribuzione gratuita di acqua al centro di Roma. Uno in piazzale del Colosseo (Arco di Costantino) e l’altro in via dei Fori Imperiali nelle fasce orarie piu’ critiche: dalle 11 alle 16. Sul posto personale della Protezione Civile di Roma e giovani ...

Lo dice la Scienza : con il Caldo si diventa più lenti e un po' più stupidi : È selvaggia, è torrida, è sensuale. E soprattutto, è lentissima. L'estate, a parte toni celebrativi dannunziani, è il periodo meno indicato per il lavoro. Colpa dell'abitudine, acquisita fin da ...

Meteo - torna l'allerta Caldo : 12 città con il bollino rosso C'è anche Roma : Sale l'allerta caldo e aumenta il numero di centri urbani contrassegnati con il 'bollino rossò, con cui il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute indica il massimo livello di ...

Ancora gran Caldo in settimana seppur con qualche temporale : Dopo l’indebolimento dell’Anticiclone europeo , un promontorio anticiclonico di matrice afro-mediterranea si estende dalla penisola iberica all’Italia centro settentrionale garantendo condizioni di stabilità. L’alta pressione però tende a disporsi maggiormente sui meridiani e favorisce...

Cina - maxi ressa nelle piscine contro il Caldo estremo : Centinaia di persone trovano refrigerio in un complesso di gigantesche piscine-spiagge a Yangzhou, mentre un'ondata di caldo...

Incidenti stradali - colpa (anche) del Caldo : i consigli per viaggiare in sicurezza : Il caldo può avere effetti sul veicolo, in particolare sui pneumatici che devono essere controllati prima di un lungo...

Allerta meteo Piemonte : il Caldo africano ha le ore contate - temporali in arrivo : E’ Allerta gialla in Piemonte, a partire dal pomeriggio, per temporali forti. L’ha emanata l’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. L’alta pressione sull’Europa centro-occidentale ha subito un parziale cedimento, a causa della lenta avanzata di una saccatura atlantica sulla Francia. L’aria maggiormente instabile e fresca proveniente da Ovest sta innescando temporali – localmente ...

Previsioni Meteo - continua l’allarme Caldo al Centro/Nord : “bollino rosso” in 10 città : Non da’ tregua il caldo in dieci citta’ italiane. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Trieste, Venezia e Verona domani e mercoledì saranno contrassegnate con il ‘bollino rosso’ del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio da ondate di calore per tutti i cittadini, non solo quindi le fasce a rischio. E a queste dieci citta’ si aggiungera’ l’8 agosto Roma, ...

Sos Caldo : 10 città saranno contrassegnate con il "bollino rosso" - mercoledì si aggiungerà anche Roma : Non dà tregua il caldo in dieci città italiane. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Trieste, Venezia e Verona domani e mercoledì saranno contrassegnate con il 'bollino rosso' del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio da ondate di calore per tutti i cittadini, non solo quindi le fasce a rischio. E a queste dieci città si aggiungerà l'8 agosto Roma, che il 6 e 7 ...

Francia - Caldo record : sconsigliata l’ascesa al Monte Bianco : I fenomeni franosi legati alle alte temperature hanno portato le autorità francesi a sconsigliare ufficialmente l’ascesa del Monte Bianco (4.807 metri) lungo la via normale del Gouter, la più frequentata. “A causa dell’ondata di caldo e del fenomeno di siccità che interessa il dipartimento da diverse settimane, si stanno verificando importanti cadute di pietre” lungo l’itinerario, si legge in una nota congiunta di ...

L'estate non è finita - farà ancora Caldo ma con qualche temporale - : Chi si aspettava un totale refrigerio resterà deluso. Già da lunedì 6 agosto, però, rovesci interesseranno soprattutto i rilievi alpini e quelli appenninici centro-meridionali. Attenzione alle ...

