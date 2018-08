Calciomercato Udinese – C’è Borriello | due bomber in alternativa | il colpo in attacco

Calciomercato Udinese - Ewandro in prestito all'Austria Vienna : UDINE - Ewandro si trasferisce in prestito all' Austria Vienna . A comunicarlo, il club austriaco, che annuncia che l'attaccante 22enne " Si trasferirà all'Austria Vienna per un anno, con un'opzione ...

Calciomercato Udinese - Danilo rompe con il club : ST. VEIT - Rottura in casa Udinese : ieri il difensore Danilo ha lasciato il ritiro di St. Veit dopo aver discusso veementemente con Daniele Pradè , responsabile dell'area tecnica bianconera. Il ...

Calciomercato Udinese - ecco il portiere per i bianconeri : ufficiale l'arrivo di Nicolas dal Verona : Il club bianconero ha ufficializzato l'arrivo del portiere in prestito dall'Hellas Verona L'Udinese ha ingaggiato il 30enne portiere brasiliano Nicolas Andrade. Il giocatore arriva in prestito dall'...

Calciomercato Udinese - ecco il portiere per i bianconeri : ufficiale l’arrivo di Nicolas dal Verona : Il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo del portiere in prestito dall’Hellas Verona L’Udinese ha ingaggiato il 30enne portiere brasiliano Nicolas Andrade. Il giocatore arriva in prestito dall’Hellas Verona e va a rinforzare il reparto dei portieri dopo la doppia partenza di Meret e Karnezis con destinazione Napoli. (ADNKRONOS)L'articolo Calciomercato Udinese, ecco il portiere per i bianconeri: ufficiale ...

Calciomercato Udinese - ufficiale l’arrivo di Nicolas : L’Udinese ha ufficializzato oggi l’arrivo dall’Hellas Verona del portiere brasiliano Nicolas David Andrade e la cessione al Frosinone del centrocampista Emil Hallfredsson. Nicolas, fa sapere la società, arriva in Friuli con la formula dell’acquisizione a titolo temporaneo per un anno con diritto di riscatto. Il portiere, classe 1988, “è un estremo difensore con una struttura fisica potente, molto esplosivo, ...

Calciomercato Udinese - arrivano conferme : vicino l’attaccante : 1/9 Gerardo Cafaro/LaPresse LaPresse ...

Calciomercato Udinese - ufficiale : ingaggiato Nicolas : UDINE - Nícolas David Andrade, più semplicemente Nicolas , è il nuovo portiere dell' Udinese : il brasiliano classe '88 arriva in Friuli in prestito con diritto di riscatto dal Verona . L'estremo ...

Calciomercato Frosinone - ufficiale : preso Hallfredsson dall'Udinese : Frosinone - Il Frosinone annuncia l'arrivo di un importante puntello per il proprio centrocampo: i ciociari hanno infatti ingaggiato dall' Udinese l'islandese Emil Hallfredsson . Il classe '84, in ...

Calciomercato Udinese - arriva Renzi? Ecco la decisione definitiva : Calciomercato Udinese – Francesco Renzi ce l’ha fatta, il figlio dell’ex Premier Matteo è stato convocato dall’Udinese per il ritiro pre-campionato della Primavera. Superati i provini svolti qualche giorno fa, adesso proverà a ritagliarsi il giusto spazio. I giovani bianconeri sono partiti questa mattina per Ampezzo dove resteranno fino al 13 agosto. Previste anche due partite amichevoli per sabato 4 agosto con il ...

Calciomercato Udinese : preso Mandragora dalla Juve : Il centrocampista della Juventus Rolando Mandragora è ufficialmente dell’Udinese. Lo rende noto il club friulano comunicando di aver completato l’iter per il suo tesseramento. Mandragora è stato acquistato a titolo definitivo, con opzione a favore della Juventus di riacquisire il diritto alle prestazioni sportive del calciatore; si è legato all’Udinese con un contratto di 5 anni. “Mandragora è uno dei giovani ...

Calciomercato Juventus - ufficiale la cessione di Mandragora all’Udinese : le cifre dell’operazione : Il club bianconero ha ufficializzato la cessione di Mandragora all’Udinese, ecco tutti i dettagli dell’operazione Rolando Mandragora nella prossima stagione vestirà la maglia dell’Udinese. La Juventus ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del centrocampista ai friulani per 20 milioni di euro pagabili in quattro esercizi. Tale operazione, spiega il club bianconero, genera un effetto economico positivo di circa ...

Calciomercato Udinese - arrivano conferme : passi in avanti per Lapadula : 1/9 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : colpacci in arrivo per Juventus e Milan - scatti di Udinese e Parma : Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Continuano ad essere ore caldissime in casa Juventus, i bianconeri non si fermano di certo dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. I bianconeri adesso devono operare prima in uscita, in arrivo un tesoretto clamoroso. Decisa la cessione di Higuain, Chelsea o Milan le destinazioni, pronti 50 milioni per il club bianconero, quasi la stessa cifra in arrivo dal Chelsea per il ...

Calciomercato Udinese - bianconeri attivi : ecco tutti gli obiettivi : 1/5 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...