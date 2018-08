Calciomercato Palermo | preso l’attaccante Puscas dall’Inter

Calciomercato Palermo - preso Puscas. Si dimette Giammarva : Palermo - Il Palermo ha annunciato " di aver acquistato a titolo definitivo dal F.C. Internazionale Milano il calciatore George Alexandru Puscas . L'attaccante classe 1996 si è legato al club di viale ...

Calciomercato Palermo - è ufficiale la cessione di Gnahoré all'Amiens : Palermo - Eddy Gnahoré saluta il Palermo e la Sicilia per accasarsi definitivamente all' Amiens . Il centrocampista francese di origini ivoriane classe '93, che la scorsa stagione in Serie B ha ...

Calciomercato Atalanta - Haas in prestito al Palermo : L’Atalanta, con una nota sul proprio sito web, ha ufficializzato la cessione di Nicolas Haas al Palermo con la formula del prestito secco. Il 22enne centrocampista svizzero, Nazionale Under 21 del suo Paese, è reduce da una stagione con 9 presenze in A, solo a Torino con la Juventus (14 marzo) nell’undici iniziale, più 2 in Coppa Italia con Sassuolo (da titolare) e Napoli. Il giocatore aveva già raggiunto ieri nel tardo ...

Calciomercato Palermo - ufficiale : ceduto Coronado allo Sharjah : Palermo - Si chiude l'avventura con il Palermo di Igor Coronado : il centrocampista brasiliano si è infatti accasato allo Sharjah , club degli Emirati Arabi Uniti. Nella passata stagione Coronado ha ...

Calciomercato Palermo - ufficiale : Coronado va allo Sharjah : Palermo - Igor Coronado saluta la Sicilia e il Palermo : il centrocampista brasiliano si è infatti accasato allo Sharjah , club degli Emirati Arabi Uniti. Nella passata stagione Coronado ha ...

Calciomercato Palermo - ufficiale : Tedino torna in panchina : Palermo - Il Palermo ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Bruno Tedino . Il tecnico, si legge nel comunicato del club rosanero, " dirigerà il primo allenamento della ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero alza la voce : attacco al Palermo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria lavora sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Giampaolo, nel frattempo il presidente Ferrero ha deciso di alzare la voce nel mirino il Palermo come riportato ad il Secolo XIX: “Mi arrabbio perché La Gumina mi è stato segnalato da Osti tre mesi fa quando quasi nessuno lo conosceva, allora abbiamo preso i primi contatti con il Palermo e sembrava non ...

Calciomercato Palermo - ufficiale : Posavec torna in Croazia : Palermo - Il Palermo saluta Josip Posavec : il portiere classe '96 torna nella sua natia Croazia, più precisamente all' Hajduk Spalato , in prestito dai rosanero con diritto di riscatto e ...

Calciomercato Empoli - dal Palermo arriva La Gumina : Antonino La Gumina è un nuovo giocatore dell’Empoli. L’attaccante arriva dal Palermo per 9 milioni di euro, cifra più alta mai pagata dal club azzurro nella sua storia. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. La Gumina, nato il 6 marzo 1996, è cresciuto nel settore giovanile rosanero e ha esordito in prima squadra, in serie A, il 4 aprile del 2015 in occasione di Palermo-Milan. Dopo un anno di prestito a Terni nella ...

Calciomercato Cittadella - preso il portiere Maniero dal Palermo : Cittadella - Il Cittadella ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo per l'arrivo in maglia granata del portiere Luca Maniero " . Classe 1995, nato a Padova, l'estremo difensore "farà parte fin da ...

Calciomercato Palermo - si segue Luca Vido : Palermo - Il Palermo di Zamparini , intenzionato a ricominciare da Bruno Tedino , punterà a trattenere qualche senatore , come Bellusci , Pomini , Jajalo se si abbasserà lo stipendio, e ad acquistare ...