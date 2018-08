Calciomercato | Modric rompe con Real | è muro contro muro con il club Il croato vuole

Calciomercato : l'Inter non molla su Modric : tornato in Spagna per il primo allenamento con il Real Madrid, ma sul Luka Modric l'Inter rimane in agguato, anche per i bookmaker. A poche ore dal vertice con il presidente Perez, i nerazzurri sono ...

Calciomercato Inter : slitta a domani l'incontro Modric - Real Madrid : Saranno due giorni importanti per il futuro professionale di Luka Modric: ieri 7 agosto il giocatore è ritornato dalle vacanze ed ha incontrato i suoi agenti Vlado Lemic e Pedrag Mijatovic e già da stamattina ha iniziato la preparazione con il Real Madrid, mentre il presidente Perez è negli Stati Uniti con la squadra, impegnata nell'International Champions Cup. domani ci sarà questo atteso faccia a faccia fra il presidente ed il giocatore, solo ...

Calciomercato Real Madrid - se parte Modric chi arriva? In corsa Eriksen - Thiago e Milinkovic-Savic : La premessa è che il condizionale è d'obbligo. Se parte Luka Modric, chi ne raccoglierà l'eredità della maglia numero 10 nel Real Madrid? In Spagna se ne stanno già interrogando e Marca , il giornale ...

Calciomercato 2018 - Modric e Bakayoko : Milano si riprende la scena : L'asse del mercato si è spostato su Milano, centro gravitazionale dell'ultima settimana. E anche oggi, con sponda Madrid, gli occhi sono puntati tutti su Inter e Milan. L'arrivo di Leonardo e l'...

Calciomercato : telenovela Modric-Inter. Il croato fa sul serio : vuole solo i nerazzurri. Salta l’incontro con Perez : MODRIC INTER- Il croato è convinto: vuole solo i nerazzurri. Oggi si è presentato regolarmente a Valdebebas: nel pomeriggio vedrà José Angel Sanchez, numero due del club. Ma lui vorrebbe incontrare il presidente Perez e tutto lascia credere che il summit decisivo sarà domani. Ausilio attente con calma l’esito degli incontri tra Modric ed il Real per poi passare al contrattacco.L'articolo Calciomercato: telenovela Modric-Inter. Il ...

Calciomercato : per Modric oggi è il giorno decisivo - previsto l'incontro con Perez : oggi è il giorno di mercato più caldo in casa Inter perché Luka Modric incontrerà Florentino Perez per discutere del suo futuro al Real Madrid. A Milano l'Inter aspetta e spera in silenzio prima di poter fare qualsiasi altro passo. Il giocatore avrebbe al momento manifestato la voglia di cambiare aria, avendo a Madrid vinto tutto quello che c'era da vincere, e gli ultimi rumors affermano che il croato avrebbe già detto di si all'offerta ...

Calciomercato - telenovela Modric-Inter : su Instagram spunta una FOTO dall’interpretazione controversa : MODRIC INTER– Il Real Madrid cerca di blindare il suo fuoriclasse croato ed oggi ha deciso di farlo posare con la terza maglia della squadra di Perez con tanto di FOTO sui social. L‘Inter attende con pazienza l’evolversi della situazione credendo di poter portare a Milano il centrocampista. Poco fa, su Instagram, è spuntata un’altra immagine (che si può notare a fine articolo) che fa discutere, postata ...

Calciomercato Inter - che schiaffo del Real Madrid : ecco l’ultima trovata dei blancos nel caso Modric [FOTO] : Il club di Florentino Perez ha scelto Luka Modric come testimonial della terza maglia color corallo, una foto che comunque pare essere precedente alla situazione attuale Continua a tenere banco la situazione Modric, diventata ormai una guerra di nervi tra l’Inter e il Real Madrid. Il club nerazzurro attende il confronto tra il croato e Florentino Perez, puntando sulla volontà del giocatore di lasciare la Casa Blanca. Di tutta ...

Calciomercato - l'Inter aspetta Modric e piomba su Keita : La strategia dell'Inter comincia a prendere forma, anche in questi ultimi dieci giorni di mercato. La società nerazzurra ha le idee chiare, come le ha sempre avute dall'inizio di questa estate, e si ...

Calciomercato Inter - Modric è atterrato a Madrid : attesa per l'incontro con Perez : Insomma, il croato è atterrato ed è pronto a rituffarsi nel mondo Real. Se definitivamente o meno, questo è ancora da capire... #lukaModric #realMadrid #Modric #russian #rusia2018 #realman #fifa #...

Calciomercato Inter - aumenta la fiducia intorno all’affare Modric : gli ultimi aggiornamenti : Previsto nei prossimi giorni l’incontro tra Florentino Perez e Luka Modric, il centrocampista croato è ancora convinto di dire addio ai blancos. L’Inter attende con fiducia Cresce la fiducia in casa Inter per quanto riguarda l’operazione Modric, il centrocampista croato è ancora intenzionato a dire addio al Real Madrid e conta di farlo nell’incontro in programma tra mercoledì e giovedì con Florentino Perez. ...

Calciomercato Inter – Il piano per arrivare a Modric : scende in campo Suning - ingaggio monstre fino a fine carriera : L’Inter studia il piano per arrivare a Luka Modric: scende in campo anche Suning che propone un ricco contratto in maglia nerazzurra e un successivo ingaggio monstre al Jiangsu a fine carriera Ore di grande fermento in casa Inter per una delle trattative di Calciomercato più calde degli ultimi anni. I nerazzurri provano a studiare il piano per far diventare realtà il sogno che porta a Luka Modric. Il croato avrebbe fatto sapere di ...

Calciomercato - l’Inter tenta il “colpo grosso” : Modric ha chiesto ufficialmente di essere ceduto : C’è fiducia in casa Inter per portare a Milano il croato Modric seppur le parole del tecnico del Real Madrid, Lopetegui, sembrano chiudere all’affare. Da quello che filtra, Modric avrebbe già comunicato ai dirigenti spagnoli la volontà di lasciare Madrid. Di fatto l’incontro di mercoledì dovrebbe servire solamente a capire se le parti sceglieranno una via d’uscita “benevola” o ci sarà un tira e molla duro.L'articolo ...

Calciomercato - pronti gli ultimi botti in questa “folle” estate : Modric - Milinkovic - Rabiot e Pogba pronti a partire : 1/6 ...