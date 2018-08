Calciomercato Milan – Il PSG non molla Donnarumma | i dettagli di un’interesse ancora vivo

Calciomercato Milan - non sfuma l’interesse per Milinkovic-Savic : i bookies certi dell’affondo rossonero : Secondo i bookmakers italiani e britannici, il Milan ci proverà per Milinkovic-Savic nonostante le smentite di Leonardo Sul tavolo di Lotito starebbe per posarsi un’offerta da 100 milioni di euro. Il presidente della Lazio sarebbe intenzionato a tenere duro e a non cedere il suo gioiello per meno di 120 milioni. Le indiscrezioni apparse oggi sui media non arrivano a svelare la provenienza dell’offerta. Un’indicazione ...

Calciomercato Milan – Bakayoko sempre più vicino al club rossonero - i dettagli : Bakayoko sempre più vicino al Milan: il club rossonero accelera sul centrocampista del Chelsea Il Milan continua il suo lavoro di rinforzo: il club rossonero è attivo sul mercato in vista dell’inizio della nuova stagione di Serie A, che si prospetta ricca di spettacolo. Già a fine giugno si è parlato della possibilità dell’arrivo al Milan di Bakayoko: adesso sembra che il club rossonero abbia accelerato sul centrocampista ...

Calciomercato Milan – Sfuma un altro obiettivo! Kovacic si allontana : il Chelsea è pronto a chiudere : Il Milan rischia di veder Sfumato un altro obiettivo di Calciomercato: Mateo Kovacic vicinissimo al Chelsea Dopo aver perso Bernard nella notte di ieri, il Milan rischia di veder Sfumato un altro obiettivo di Calciomercato. Dopo aver rotto pubblicamente con il Real Madrid, Mateo Kovacic sarebbe finito nel mirino del Chelsea di Maurizio Sarri. L’ex allenatore del Napoli vorrebbe una mezzala di qualità, da affiancare a Jorginho e ...

Calciomercato Milan – Il Siviglia prova il colpo Andrè Silva : cifre e dettagli dell’operazione : Calciomercato Milan, rossoneri molto attivi anche sul fronte cessioni: Andrè Silva sarebbe finito nel mirino del Siviglia, andalusi pronti all’offerta Dopo la cessione di Kalinic all’Atletico Madrid, il Milan fa i conti con i restanti esuberi del reparto offensivo. Dopo l’arrivo di Higuain infatti, l’attacco rossonero ha qualche nome di troppo. Patrick Cutrone è intoccabile, ma lo stesso non si potrebbe dire di ...

Calciomercato - niente Milan : Bernard va all'Everton : Sarà la Premier League la prossima tappa della carriera di Bernard. Come riportato infatti da SkySports , l'esterno offensivo brasiliano classe 1992, svincolato dopo la fine del contratto che lo ...

Calciomercato Milan - Ricardo Rodriguez vuole restare : niente Psg : La sua avventura al Milan proseguirà anche nella prossima stagione, nonostante il forte interesse del Paris Saint-Germain che lo avrebbe volentieri portato a Parigi nel corso di questa estate di ...

Calciomercato Juventus - blitz segreto di Pjanic a Milano : ecco cosa si è deciso : Calciomercato Juventus- blitz a Milano di Miralem Pjanic nella giornata di ieri, di rientro dalla tournée della Juventus negli Stati Uniti. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, in agenda c’era un appuntamento col suo nuovo entourage, capeggiato da Fahli Ramadani, per discutere del futuro del calciatore bosniaco, sempre più vicino a prolungare il suo rapporto con la Vecchia Signora, ma contemporaneamente nel mirino delle big di ...

Calciomercato Milan – Kalinic ufficiale all’Atletico Madrid : domani le visite mediche : Il Milan formalizza la prima cessione importante in attacco: Nikola Kalinic sarà un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid, domani le visite mediche Nella giornata di domani, dopo aver sostenuto le visite mediche, Nikola Kalinic sarà un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid. Il Milan ha dunque formalizzato la prima cessione di un esubero presente nel suo attacco, dopo l’arrivo di Higuain. Se i giovani Cutrone, che ...

Calciomercato Milan – Blitz clamoroso dell’Everton - sfuma Bernard : ecco cosa ha frenato Leonardo : sfuma un grande obiettivo del Calciomercato del Milan: l’Everton fiuta l’indecisione dei rossoneri e trova l’accordo con Bernard, entro 24 ore le visite mediche Mentre il Milan è a caccia dell’ultimo centrocampista in grado di completare la mediana, il colpo Bernard, praticamente in pugno, sfuma clamorosamente. Nelle ultime ore il Blitz fulmineo dell’Everton ha colto di sorpresa non solo il direttore generale ...

Calciomercato - Leonardo tenta il colpo Lozano : il Milan sta discutendo con Raiola : Calciomercato Milan- Sfumato Berbard, il Milan sta tentando di chiudere per un calciatore messicano già seguito nei mesi passati. Hirving Lozano sarebbe l’uomo giusto per i rossoneri. Iniziato il dialogo con il procuratore del calciatore Mino Raiola. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE L'articolo Calciomercato, Leonardo tenta il ...