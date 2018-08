Calciomercato | l' Inter non molla su Modric

Calciomercato Inter : slitta a domani l'incontro Modric - Real Madrid : Saranno due giorni importanti per il futuro professionale di Luka Modric: ieri 7 agosto il giocatore è ritornato dalle vacanze ed ha incontrato i suoi agenti Vlado Lemic e Pedrag Mijatovic e già da stamattina ha iniziato la preparazione con il Real Madrid, mentre il presidente Perez è negli Stati Uniti con la squadra, impegnata nell'International Champions Cup. domani ci sarà questo atteso faccia a faccia fra il presidente ed il giocatore, solo ...

Calciomercato Palermo : preso l’attaccante Puscas dall’Inter : Con una nota pubblicata sul sito ufficiale il Palermo ha annunciato di avere perfezionato l’ingaggio dell’attaccante George Puscas dall‘Inter. Il giocatore rumeno, classe 1996, arriva a Palermo a titolo definitivo. Con la societa’ rosanero Puscas ha firmato un contratto quadriennale e nel pomeriggio, alle 16,50, sara’ presentato alla stampa al “Tenente Onorato” di Boccadifalco. Nell’ultima ...

Calciomercato : telenovela Modric-Inter. Il croato fa sul serio : vuole solo i nerazzurri. Salta l’incontro con Perez : MODRIC INTER- Il croato è convinto: vuole solo i nerazzurri. Oggi si è presentato regolarmente a Valdebebas: nel pomeriggio vedrà José Angel Sanchez, numero due del club. Ma lui vorrebbe incontrare il presidente Perez e tutto lascia credere che il summit decisivo sarà domani. Ausilio attente con calma l’esito degli incontri tra Modric ed il Real per poi passare al contrattacco.L'articolo Calciomercato: telenovela Modric-Inter. Il ...

Calciomercato Milan - non sfuma l’interesse per Milinkovic-Savic : i bookies certi dell’affondo rossonero : Secondo i bookmakers italiani e britannici, il Milan ci proverà per Milinkovic-Savic nonostante le smentite di Leonardo Sul tavolo di Lotito starebbe per posarsi un’offerta da 100 milioni di euro. Il presidente della Lazio sarebbe intenzionato a tenere duro e a non cedere il suo gioiello per meno di 120 milioni. Le indiscrezioni apparse oggi sui media non arrivano a svelare la provenienza dell’offerta. Un’indicazione ...

Calciomercato Milan – Il PSG non molla Donnarumma : i dettagli di un’interesse ancora vivo : Il PSG ancora interessato a Gianluigi Donnarumma: clamoroso retroscena di mercato nonostante l’arrivo di Buffon all’ombra della Tour Eiffel Prima il cambio di proprietà, poi gli arrivi importanti e per finire il sogno Milinkovic-Savic. In poco più di un mese l’estate del Milan si è ribaltata completamente. Sembrano ormai scomparse le voci legate al mercato auto-finanziato, all’addio di big, come Gigio Donnarumma, ...

Calciomercato - telenovela Modric-Inter : su Instagram spunta una FOTO dall’interpretazione controversa : MODRIC INTER– Il Real Madrid cerca di blindare il suo fuoriclasse croato ed oggi ha deciso di farlo posare con la terza maglia della squadra di Perez con tanto di FOTO sui social. L‘Inter attende con pazienza l’evolversi della situazione credendo di poter portare a Milano il centrocampista. Poco fa, su Instagram, è spuntata un’altra immagine (che si può notare a fine articolo) che fa discutere, postata ...

Inter - il colpo stellare : arriva Keita Baldè - è l'ex Lazio il mister X del Calciomercato : Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport , l'ex laziale sarebbe ora a un passo dai nerazzurri. Il ds Piero Ausilio ha portato molto avanti la trattativa per il senegalese con passaporto spagnolo ...

Calciomercato Inter - che schiaffo del Real Madrid : ecco l’ultima trovata dei blancos nel caso Modric [FOTO] : Il club di Florentino Perez ha scelto Luka Modric come testimonial della terza maglia color corallo, una foto che comunque pare essere precedente alla situazione attuale Continua a tenere banco la situazione Modric, diventata ormai una guerra di nervi tra l’Inter e il Real Madrid. Il club nerazzurro attende il confronto tra il croato e Florentino Perez, puntando sulla volontà del giocatore di lasciare la Casa Blanca. Di tutta ...

Calciomercato Parma - che tris per gli emiliani : ufficiale l’arrivo dall’Inter di tre giocatori : Il club emiliano ha ufficializzato l’ingaggio di Biabiany, Dimarco e Bastoni: tutti provenienti dall’Inter Il Parma ha ufficializzato, con una nota sul suo sito web, l’acquisto di tre giocatori dall’Inter. Il 30enne attaccante Jonathan Biabiany arriva a titolo definitivo, mentre il 21enne terzino Federico Dimarco e il 19enne difensore centrale Alessandro Bastoni approdano in Emilia in prestito annuale. ...

Calciomercato - l'Inter aspetta Modric e piomba su Keita : La strategia dell'Inter comincia a prendere forma, anche in questi ultimi dieci giorni di mercato. La società nerazzurra ha le idee chiare, come le ha sempre avute dall'inizio di questa estate, e si ...

Calciomercato Inter - obiettivo Keita del Monaco : ipotesi scambio con Candreva : Il sogno Modric vivo più che mai, perché l'Inter è in fiduciosa attesa dell'incontro che ci sarà tra mercoledì e giovedì tra il centrocampista croato e Florentino Perez. Un faccia a faccia che sarà ...

Calciomercato Inter – Trattativa pazzesca con il Monaco : Baldè Keita nel mirino - sacrificato Candreva : L’Inter punta forte su un esterno d’attacco e avrebbe individuato in Baldè Keita il profilo giusto per completare il reparto offensivo: nell’offerta da presentare al Monaco ci sarà il cartellino di Candreva Mentre la Juventus si candida a regina del mercato, le altre big della Serie A non restano di certo a guardare. Fra i tanti movimenti dei top club del calcio italiano, l’Inter sembra potersi (e volersi) candidare ...

Calciomercato Inter - Modric è atterrato a Madrid : attesa per l'incontro con Perez : Insomma, il croato è atterrato ed è pronto a rituffarsi nel mondo Real. Se definitivamente o meno, questo è ancora da capire...