Calciomercato Chievo | ufficiale | dal Genoa Rossettini in prestito

Il caso Chievo non blocca la società pitagorica che continua ad essere attiva al Calciomercato. Dal Lugano acquistato il difensore Vladimir Golemic : L’ultima decisione della Procura Federale Nazionale di rinviare al 12 settembre la sentenza nei confronti del Chievo e del presidente

Calciomercato Chievo - Di Noia tesserato e girato al Carpi : VERONA - Il Chievo ha annunciato "di aver tesserato il calciatore Giovanni Di Noia , nato a Bari il 3 luglio 1994, centrocampista svincolato dall'F.C. Bari e contestualmente di aver trasferito a ...

Calciomercato Chievo - ceduti Bobb e Bartulovic : VERONA - Due cessioni ufficiali in casa Chievo Verona . Il centrocampista Yusupha Bobb , l'anno scorso in forza alla Reggina, è passato in prestito al Cuneo, mentre l'attaccante Damir Bartulovic è ...

Calciomercato : il Chievo Verona su due calciatori del Crotone : In una estate ricca di incertezze, il Crotone si appresta a tornare in campo nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia allo Stadio Comunale Ezio Scida contro la Giana Erminio. Le attenzioni della tifoseria e dello staff societario risultano però rivolte ad una doppia tematica, il futuro dello stadio e soprattutto il caso plusvalenze fittizie che vede protagonista il Chievo Verona. La societa' insieme al patron Luca Campedelli sono stati ...

Calciomercato Chievo - è ufficiale il rinnovo triennale di Seculin : VERONA - Andrea Seculin , portiere del Chievo , ha festeggiato il suo ventottesimo compleanno rinnovando oggi il suo contratto con la società scaligera fino al 30 giugno 2021 con opzione fino al 30 ...

Calciomercato NAPOLI - Ufficiale la cessione di Giaccherini al Chievo : Il NAPOLI ha ufficializzato la cessione di Emanuele Giaccherini a titolo definitivo al Chievo . L'ex esterno della Nazionale era passato nello scorso mese di gennaio in prestito dagli azzurri ai ...

Calciomercato : il Cagliari insiste per Castro del Chievo : Il Cagliari cerca il centrocampista Castro del Chievo. Ma il club di Campedelli vuole in cambio Ionita e soldi. Lo ha detto il presidente Tommaso Giulini a margine di una conferenza stampa alla Sardegna Arena sulla presentazione di una mostra di artigianato sardo tutta in rossoblù. Giulini ha ribadito l’importanza di Ionita per il futuro della squadra, anche se non ha chiuso definitivamente le porte alla trattativa con il club ...

Calciomercato Chievo - il nuovo responsabile del settore giovanile è Catellani : VERONA - Il Chievo ha annunciato ufficialmente il nome del nuovo responsabile di tutte le squadre giovanili nazionali gialloblu , ossia Primavera, Under 17, Under 16 e Under 15, : si tratta di Andrea ...

Calciomercato - Juventus : visite mediche per Favilli. Chievo in pole per il prestito : Una prima parte di stagione super con la maglia dell'Ascoli: 5 gol in 12 partite di campionato in Serie B, tre nelle due gare di Coppa Italia disputate. Poi la rottura del legamento crociato del ...

Calciomercato Fiorentina - si cerca l'accordo per Soucek. Djordjevic al Chievo : La Fiorentina si muove sul mercato. Dopo l'addio a contratto scaduto di Milan Badelj, la società viola è a caccia di un nuovo giocatore per la mediana. Un profilo che potrebbe sostituire il croato è ...

Calciomercato Chievo - ufficiale l'arrivo di Djordjevic : VERONA - Il Chievo ha annunciato "di aver tesserato con decorrenza dal 01/07/2018 il calciatore Filip Djordjevic , attaccante con contratto in scadenza al 30/06/2018 con l'S.S. Lazio " . Per l'...

Calciomercato - il Chievo bussa in casa Sampdoria : la situazione : Sampdoria e Chievo Verona sono in trattativa per quanto concerne il passaggio in terra scaligera del difensore doriano Regini Il Calciomercato entra nel vivo e diverse trattative sono pronte al decollo. Una di queste potrebbe coinvolgere Sampdoria e Chievo Verona, dato che, secondo quanto rivelato da Skysport, il club veronese avrebbe chiesto al patron Ferrero il difensore Regini. Al momento da casa doriana è arrivata una chiusura in merito alla ...