Calciomercato | Bradaric | “pronto a far bene col Cagliari”

Calciomercato Cagliari - Bradaric : «Un onore essere qui» : Cagliari - 'Sono contento, è un onore essere qui. Avevo ricevuto molte proposte da parte di diverse squadre ma ho voluto il Cagliari perché so quanto valga la Serie A: il club rossoblù è stata la mia ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale l’acquisto di Bradaric : Il Cagliari ha acquistato a titolo definitivo dall’HNK Rijeka il centrocampista croato, classe 1992, Filip Bradaric. Il giocatore ha firmato un contratto che lo lega al club rossoblù sino al 2023. Nato a Spalato, è cresciuto nelle giovanili dell’Hajduk. Dopo una stagione in prestito all’NK Primorac Stobrec, nel 2013-14 è tornato alla base, totalizzando in due anni 48 presenze, con 3 gol e 5 assist. Nel 2015-16 il ...

Calciomercato Cagliari - che colpo : Bradaric in mediana : Cagliari - La rincorsa è durata due mesi. Ma adesso la telenovela è finita: il Cagliari ha il suo regista, il cervello della manovra. Si chiama Filip Bradaric , ha 26 anni e si porta in dote una ...

Calciomercato Cagliari - visite mediche per Bradaric : Il Cagliari è di nuovo in Sardegna, dopo il ritiro in Trentino, per affrontare l’ultima fase di preparazione prima dell’esordio ufficiale il 12 agosto in Coppa Italia: i rossoblù di Maran si ritroveranno questo pomeriggio ad Asseminello. Ma già domani la squadra partirà per la Turchia per il doppio appuntamento con Fenerbahce e Trabzonspor dell’1 e del 4 agosto. Dopo la parentesi turca il Cagliari l’8 agosto è ...

