Calabria | il presidente della Regione Oliverio rischia il processo per abuso d' ufficio

Alluvione Calabria - indagati per disastro colposo il presidente della Regione Oliverio e il sindaco di Cosenza Occhiuto : Ci sono anche il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, e il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, tra gli indagati dell’inchiesta “Flumen Luto” sull’Alluvione che, nel 2015, ha colpito i Comuni di Corigliano e Rossano. In qualità entrambi di ex presidenti della Provincia di Cosenza, i due politici sono indagati per disastro colposo. Secondo l’ipotesi della Procura di Castrovillari, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, ...