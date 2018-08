Calabria | cade un albero sulla strada di una località balneare | nessun ferito

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Momenti di paura madanno alle persone a Briatico dove, per cause in corso di accertamento, un grossodi grosse dimensioni si è abbattuto su unadelladel vibonese. Solo il caso ha voluto che nella caduta non fossero coinvolti turisti che in quel momento stavano percorrendo lae che sono stati sfiorati dal cedimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia che hanno messo in sicurezza l’area. Successivamente il tronco e’ stato rimosso e sono state liberate alcune vetture in sosta interessate dalla caduta del tronco e dei rami. L'articoloundi unaMeteo Web.