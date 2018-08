Cade albero su strada | nessun ferito

Calabria - Cade un albero sulla strada di una località balneare : nessun ferito : Momenti di paura ma nessun danno alle persone a Briatico dove, per cause in corso di accertamento, un grosso albero di grosse dimensioni si è abbattuto su una strada della località balneare del vibonese. Solo il caso ha voluto che nella caduta non fossero coinvolti turisti che in quel momento stavano percorrendo la strada e che sono stati sfiorati dal cedimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo ...

Forte maltempo in Sicilia - albero Cade a Palermo : scout bloccati - un ferito e auto danneggiate [DETTAGLI] : Forte maltempo in Sicilia, dove si sono registrati ingenti danni e disagi. Un grosso albero alto 10 metri è crollato in strada nel quartiere Zisa. Il bilancio è di un ferito e diverse auto danneggiate. L’albero è caduto all’incrocio tra via Silvio Pellico e via Cipressi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, i carabinieri, un’ambulanza del 118 e i tecnici dell’Enel per ripristinare una linea ...

Maltempo - albero Cade su un’auto sulla Sp64 a Narni : conducente illesa : Una frana si è verificata alle prime ore di questa mattina sulla SR 67 Valserra al km 3+450. Il fronte franoso, favorito probabilmente dalle ingenti piogge della notte, si è esteso per circa 10 metri invadendo parzialmente la carreggiata senza tuttavia causare danni a mezzi o persone. Sul posto si sono recate le squadre della Provincia di Terni, insieme ai vigili del fuoco e alla protezione civile. Gli addetti dell’ente hanno lavorato per ...

Bomba d'acqua a Roma : fulmini e strade allagate. Albero Cade su garitta del Quirinale : illeso carabiniere : Bomba d'acqua sulla città. Un forte temporale ha causato danni in molte zone della città. In centro sono stati divelti alcuni gazebo sui tetti di hotel e case private. Allagamenti...

Roma - albero Cade su due auto : un ferito. E' il secondo nel giro di 24 ore : Il crollo in via Lanciani a due passi da Villa Blanc. automobilista in codice giallo. Martedì pomeriggio caso analogo in viale Regina Margherita

Roma - albero Cade su auto in viale Regina Margherita : Un altro albero caduto a Roma: è successo in viale Regina Margherita, dove un albero è franato sui binari del tram. Nella caduta l'albero ha schiacciato un'auto. Dalle prime informazioni non ci ...

Maltempo Abruzzo - albero Cade su un’auto : due persone in ospedale : Maltempo in Abruzzo, con disagi in tutta l’area metropolitana Chieti-Pescara, sulla costa e fino alle zone interne, a causa dei violenti acquazzoni che dal primo pomeriggio si stanno abbattendo sulla regione. Situazione particolarmente critica a Sambuceto, frazione di San Giovanni Teatino (Chieti): un albero è finito su un’automobile e le due persone che erano nel veicolo, soccorse dal 118, sono state trasportate in ospedale. Le loro ...

Roma - Cade albero a piazza dei Quiriti. Ennesimo crollo in Prati : Tragedia sfiorata a piazza dei Quiriti in Prati. Un albero è caduto questa mattina, intorno alle 8, nel parco al centro della piazza, viavai ogni giorno di centinaia di persone. Fortunatamente in quel ...

Roma - albero Cade su auto a San Pietro : ferita una donna : Un albero è caduto su un'auto a Roma e una donna è rimasta ferita. È accaduto in via delle Fornaci, in zona San Pietro. La donna è stata soccorsa e trasportata dal 118 all'ospedale Santo Spirito per ...