BS | tentata rapina in banca a Riehen | fermato un uomo

'Se chiami qualcuno ti ammazzo' Rapina e tentata estorsione a Sanremo : Rapina e tentata estorsione a Sanremo "Se chiami qualcuno ti ammazzo". Sono queste le parole che M.R., nato in Marocco, 30 anni, ha proferito nei confronti della vittima, un sanremese di 27 anni. Il ...

tentata rapina in Piemonte in arresto un uomo di Cucciago : Tentata rapina in Piemonte in arresto un uomo di Cucciago. Tentata rapina in Piemonte I Carabinieri della Stazione dei Carabinieri di Cantù, martedì 24 luglio, hanno rintracciato e tratto in arresto C.

Colosseo : arrestato un giovane violento per tentata rapina : Colosseo: la Polizia Locale arresta un giovane violento per tentata rapina Dall’Arco di Costantino a Via Annia: questo il breve tentativo di fuga di un ragazzo senegalese, autore di una tentata rapina e di un’aggressione ai danni di un cittadino del Bangladesh. Il responsabile é stato arrestato dagli agenti del GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale. Il fatto è accaduto ieri sera, alle 19 circa, quando una pattuglia ...

ANDREA BOCELLI - tentata rapina IN VILLA A FORTE DEI MARMI/ Ultime notizie : si segue pista dei ladri dell'Est : ANDREA BOCELLI, ladri nella VILLA di FORTE dei MARMI: RAPINA in casa, tanto spavento per il tenore e la famiglia. Le guardie private mettono in fuga i malviventi.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:28:00 GMT)