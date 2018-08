Europei di nuoto - Bronzo per Rachele Bruni nella 5 km : ROMA - Italia subito sul podio nelle gare di fondo agli Europei di nuoto di Glasgow con la medaglia di bronzo di Rachele Bruni nella 5 chilometri di fondo con il tempo di 56:49.7. L'oro è andato all'...

Zofkova - Bronzo con record E oggi rivincita per Paltrinieri : Una medaglia di bronzo che vale oro. È quella conquistata da Carlotta Zofkova, 25enne di origini ceche e compagna di allenamenti della Pellegrini, nei 100 dorso. È la prima medaglia internazionale ...

Atletica - Europei 2018 : i podi e le medaglie di oggi. Asher-Smith batte Schippers - doppiette polacche nei lanci - delude Tortu e Bronzo Crippa : Prima giornata di finali agli Europei 2018 di Atletica leggera. Dopo l’assegnazione delle medaglie nelle 50 km di marcia in mattinata, in serata spazio a cinque atti conclusivi con l’Italia che conquista un bronzo grazie a Yema Crippa sui 10000 metri. 100 METRI (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca. 100 METRI (FEMMINILE) – Spettacolare vittoria della britannica Dina Asher-Smith che ha letteralmente dominato la finale con ...

Europei - Crippa conquista il Bronzo nei 10mila. Per Tortu solo un quinto posto : Filippo Tortu si è qualificato alla finale dei 100 metri agli Europei di atletica in corso a Berlino. Il velocista azzurro ha vinto la propria semifinale con il tempo di 10'12, il quinto con si ...

Atletica - Europei 2018 : prima medaglia per l’Italia - Yema Crippa conquista il Bronzo sui 10000! Che colpo del “Braccio di Dio” : Arriva la prima medaglia per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera e porta la firma di Yeman Crippa, spettacolare bronzo sui 10000 metri in una gara dove si è distinto grazie a un’interpretazione tattica da vero maestro e per un finale da fuoriclasse che gli ha così permesso di conquistare il terzo gradino del podio. Alla vigilia il 21enne era accreditato per mettersi in luce a Berlino stando ai tempi fatti registrare in ...

Europei Atletica 2018 – Crippa show a Berlino : splendido Bronzo per l’azzurro nei 10mila metri : Che spettacolo Yeman Crippa nei 10mila metri agli Europei d’Atletica di Berlino 2018 Iniziano con un’emozione fortissima, l’avventura degli azzurri agli Europei 2018 di Berlino. Yeman Crippa ha conquistato la prima medaglia italiana: uno splendido bronzo, per l’azzurro nei 10mila metri. L’atleta italiano, di origini etiopi, ossigenato alla vigilia della rassegna europea, proprio per rimanere impresso ad ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Tortu in finale nei 100 metri! ORO QUADARELLA! Argenti per Tocci e Braidot - Bronzo Zofkova. Italia pazzesca! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (martedì 7 agosto), evento multisportivo che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ci aspetta una giornata letteralmente campale tra Glasgow e Berlino, uno di quei giorni che davvero può segnare l’intera competizione e che l’Italia aveva segnato col cerchio rosso già da diverso tempi: gli azzurri puntano a una ...

Europei nuoto - bis d'oro per Simona Quadarella nei 1500 stile. Zofkova Bronzo nei 100 dorso : Bis d'oro per Simona Quadarella agli Europei di nuoto in corso a Glasgow. L'azzurra ha vinto anche il titolo nei 1500 stile, chiudendo in 15'51'61. La 19enne romana si impone con il tempo di 15'51'61 ...

Nuoto - Europei 2018 : pioggia di medaglie per l’Italia - Bronzo con record italiano per la Zofkova nei 100 dorso! : Carlotta Zofkova si porta a casa un bronzo nei 100 dorso, prestazione fantastica dell’azzurra agli Europei di Glasgow 2018 Una giornata ricca di medaglie per l’Italia agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018. Dal Nuoto sincronizzato, ai tuffi, fino all mountain bike: tante sono state le gioie per gli azzurri. Dal Nuoto poi arrivano nel secondo pomeriggio grandi soddisfazioni. Dopo l’oro di Simona Quadarella nei 1500 metri ...

Europei Nuoto Sincronizzato 2018 – Ancora una medaglia per l’Italia : Cerruti-Ferro di Bronzo a Glasgow : Cerruti e Ferro di bronzo nel duo libero agli Europei di Nuoto Sincronizzato 2018 di Glasgow Arriva la settima medaglia per l’Italia agli Europei di Nuoto Sincronizzato in corso a Glasgow. Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno vinto la medaglia di bronzo nel duo libero con 92,1333 punti. L’oro è andato alla Russia con 96,7000, argento all’Ucraina (93,4000). (Spr/AdnKronos) L'articolo Europei Nuoto Sincronizzato 2018 ...

Ciclismo - medaglia di Bronzo per la Paternoster agli Europei : TORINO - Letizia Paternoster ha conquistato la medaglia di bronzo nell'Omnium ai campionati Europei di Ciclismo su pista in corso al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow. L'oro è andato all'olandese ...

Europei nuoto - Bronzo per la Cerruti : TORINO - Quinta medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto sincronizzato in corso di svolgimento a Glasgow. Linda Cerruti conquista il bronzo nella finale del solo tecnico dietro alla russa Svetlana ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : splendida medaglia di Bronzo per Letizia Paternoster nell’omnium : Torna sul podio l’Italia agli Europei di Ciclismo su pista. Al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow il Bel Paese torna a brillare con la giovane stellina Letizia Paternoster che nella specialità dell’omnium al femminile trova una magnifica medaglia di bronzo. Quattro prove disputate con grande autorità, nonostante l’inesperienza, dalla 19enne azzurra: se il futuro è tutto dalla sua parte, anche nel presente può iniziare a gioire ...