Brexit | la May convoca incontro a settembre

Brexit - la difficile partita di Theresa May : L'immigrazione è un motore essenziale dell'economia britannica. Un recente rapporto del Comitato consultivo sulla migrazione ha interpellato oltre 400 datori di lavoro sulla questione e la maggior ...

Brexit : May da Macron in Costa Azzurra : ANSA, - PARIGI, 3 AGO - Theresa May sbarca in Francia per cercare il sostegno di Emmanuel Macron sulla Brexit. L'incontro tra il presidente francese e la premier britannica è previsto per il tardo ...

Brexit : perché Theresa May non può ottenere un buon accordo : Con l'UE in posizione di forza, all'Inghilterra non resta che cercare, con scarso successo, di limitare i danni

Salvini 'Il razzismo Unico allarme sono i reati degli immigrati'. E su Brexit 'May - o ti imponi o Ue ti truffa' : ROMA. Parlare di razzismo in Italia, per Matteo Salvini , è una follia. Non c'è nessun allarme, secondo il ministro dell'Interno. Nelle ore di due nuove aggressioni a migranti - una a Partinico e l'...

Salvini al Times : "La bassa natalità usata come scusa per importare migranti". E alla May : "Sulla Brexit o ti imponi o l'Ue ti truffa" : "Un Paese dove non nascono bambini è destinato a morire. alla fine di questo mandato il Governo sarà valutato sul numero di nuovi nati più che sul suo debito pubblico". In gioco "c'è la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra identità" e la sinistra sta usando la bassa natalità come una "scusa" per "importare migranti". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...

Brexit - May : ‘Guiderò io negoziati con Ue’ E il governo in cerca di consensi aumenta lo stipendio agli statali : “Guiderò i negoziati con l’Unione europea”. Con queste parole Theresa May ha formalizzato la decisione di prendere direttamente il controllo delle trattative sulla Brexit, entrati ormai nei mesi finali e tuttora in una fase delicatissima. Lo si legge in una dichiarazione scritta indirizzata dalla stessa premier al Parlamento nella quale si precisa che May assume “la responsabilità complessiva di preparare e condurre i ...

