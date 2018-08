Brasile | Mano Menezes attacca Neymar | “gioca solo per se stesso Avete visto cosa ha

sportfair

: RT @SiuNimTau: @Yi_Benevolence Io credo che stiano pensando a un colpo di mano come quello che ha deposto Lula in Brasile, ma su due fronti… - Yi_Benevolence : RT @SiuNimTau: @Yi_Benevolence Io credo che stiano pensando a un colpo di mano come quello che ha deposto Lula in Brasile, ma su due fronti… - SiuNimTau : @Yi_Benevolence Io credo che stiano pensando a un colpo di mano come quello che ha deposto Lula in Brasile, ma su d… - canthidemylove : Il Brasile sta perdendo man mano i giocatori in vista del mondiale. Io non vi faccio più tornare in Brasile se non… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) L’ex ct del, hato duramentedopo la brutta prova offerta dalla formazione verde-oro al Mondiale. L’egoismo di O’Ney ha fatto giocare male anche Gabriel Jesuso si ama o si odia. Non c’è una via di mezzo. Il talentuoso esterno brasiliano può essere considerato a livello di Cristiano Ronaldo e Messi, oppure un eterno incompiuto; un campione o un simulatore; un talento cristallino o un semplice giocoliere. O’Ney ha attirato su di sè diverse critiche anche dal, particolarmente dopo il Mondiale nel quale non è riuscito a ricoprire adeguatamente il ruolo di trascinatore della Selecao.Menez, ex ct del, gli ha addirittura dato la colpa dell’aver fatto giocare male Gabriel Jesus: “ho una teoria che farà sicuramente discutere. Gabriel Jesus aveva fatto un ottimo girone di ...