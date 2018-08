Brancaleone - treno investe madre con due figli : piccoli morti - lei è grave : Tragedia in Calabria dove due bambini sono morti investiti da un treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone , nel reggino. La madre dei due...

Treno investe una famiglia a Brancaleone : morti due bambini : Due bambini sono morti dopo essere stati travolti da un Treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone, nel reggino. La madre dei due bambini, investita anche lei dal convoglio, è rimasta ferita in modo grave ed è stata ricoverata in ospedale con prognosi riservata.L'incidente si è verificato in contrada "San Giorgio", tra Brancaleone e Locri. La donna ed i due figli, dei quali al ...