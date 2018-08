Brancaleone RC | famiglia investita dal treno

blogo

: #Treno investe famiglia, morti due bambini, grave madre. Stavano attraversando i binari a Brancaleone, in Calabria - TgLa7 : #Treno investe famiglia, morti due bambini, grave madre. Stavano attraversando i binari a Brancaleone, in Calabria - SkyTG24 : Calabria, treno investe famiglia: morti due bambini, grave la madre - Manilanazzaro : Quanto dolore...???? #Brancaleone -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Tragedia oggi pomeriggio alle porte di, alle porte di Reggio Calabria, dove tre persone - una donna e i suoi due figli di 6 e 12 anni - sono state travolte da unmentre stavano attraversando i binari appena fuori dal centro abitato per riuscire a raggiungere la spiaggia.I due giovanissimi sono morti sul colpo, mentre la donna è stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso e versa ora in gravissime condizioni. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Il convoglio è stato bloccato dalla magistratura in attesa di maggiori informazioni e i passeggeri sono bloccati a bordo in attesa di un trasporto alternativo.Poche le informazioni sullatravolta, se non che la donna è nata e risiede nel nord Italia e si trovava in vacanza dal compagno, un imprenditore originario di. San Giuliano ...