Borse | Piazza Affari chiude in rosso |  BPER la peggiore

Borse - Piazza Affari in rialzo : la migliore fra le europee : Ottima performance per il Ftse Mib nella seconda seduta della giornata. Milano chiude con un +1,3%, giornata positiva per...

Campobasso - polemica su piazza Savoia intitolata a Falcone e Borsellino : Il sindaco Antonio Battista vuole onorare la memoria dei magistrati, la Soprintendenza consiglia di assegnare il toponimo a una località che non abbia una storia precedente e scoppia il caso politico

Borse - Piazza Affari chiude in calo : pesa il ribasso di BPM : Il Ftse Mib inizia male la settimana, chiudendo la prima giornata di contrattazioni con un -0,4%. Ecco come è andata la...

Borse - Europa prudente in avvio. A Piazza Affari crolla Banco Bpm : Borse europee prudenti in avvio di settimana, mentre gli occhi degli investitori sono puntati sulla guerra commerciale a colpi di dazi tra Usa e Cina e sull'esordio delle prime sanzioni di Trump ...

Borse - Piazza Affari chiude in rosso : Ferrari la peggiore : Giornata negativa per il Ftse Mib, che chiude un -1,9%. Ascopiave segna il miglior trend di sessione con un salto dell'11,3%

Borse europee in rosso insieme a Piazza Affari : Teleborsa, - Si amplia la flessione di Piazza Affari a metà giornata che viaggia in rosso insieme alle principali Borse europee. Gli investitori guardano con apprensione alla guerra dei dazi tra Stati ...

Borse europee in rosso insieme a Piazza Affari : Si amplia la flessione di Piazza Affari a metà giornata che viaggia in rosso insieme alle principali Borse europee. Gli investitori guardano con apprensione alla guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina ...

Piazza Affari attesa in rialzo in avvio - più caute le Borse europee. Oggi i conti delle banche italiane : Prevista apertura poco mossa invece per le Borse europee, in attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, previsto per questa sera. Ma non solo. In arrivo anche un ...

Borse deboli - Piazza Affari controcorrente. Focus su dati macro e trimestrali : MILANO - Ore 9.30. Avvio debole per le Borse europee in una giornata che guarda da un lato alla corposa serie di dati macroeconomici previsti, dall'altro alla nuova raffica di trimestrali delle ...

Borse caute. Piazza Affari mostra un timido più : Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. La giornata è ricca di dati macro e conti trimestrali, mentre si guarda all'appuntamento clou ...

Piazza Affari in rialzo insieme alle Borse europee : Teleborsa, - Guadagni frazionali per Piazza Affari che si allinea alla performance delle principali borse europee. All'indomani della BCE che, come atteso,ha mantenuto invariata la sua politica ...

Piazza Affari in rialzo insieme alle Borse europee : Guadagni frazionali per Piazza Affari che si allinea alla performance delle principali borse europee. All'indomani della BCE che, come atteso, ha mantenuto invariata la sua politica monetaria , oggi ...

Borse europee attese in calo - focus su incontro Trump-Juncker. A Piazza Affari le trimestrali - con Fca e debutto Manley : Prevista una partenza sotto la parità per i principali listini del Vecchio continente, dopo la chiusura mista di Wall Street. Sono stati deboli soprattutto le performance del Nasdaq che dopo avere ...

Borse - Piazza Affari in ripresa : vola STM : (Alliance News) - Piazza Affari termina in rialzo la seconda seduta settimanale, recuperando dopo la performance negativia registrata lunedì, così come le altre principali piazze...