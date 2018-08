Borsa | in calo il controvalore degli scambi dell' 8 08 2018

Borsa : Milano chiude in calo - pesa Bper : ANSA, - Milano, 8 AGO - Ha chiuso in calo Piazza Affari , Ftse Mib -0,29%, , come le consorelle europee e Wall Street, ad eccezione di Londra. Fiacchi gli scambi, per 1,6 miliardi di euro di ...

Tokyo - la Borsa chiude in lieve calo : Nikkei -0 - 08% a 22.644 punti : Chiusura in lieve calo per la Borsa di Tokyo. Alla fine delle contrattazioni sulla Piazza nipponica, l'indice Nikkei lascia infatti sul terreno lo 0,08% a 22.644 punti.

Borsa di Tokyo in lieve calo - Nikkei perde 0 - 08% : Borsa di Tokyo in lieve calo, Nikkei perde 0,08% – La Borsa di Tokyo oggi è in lieve calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 22.644,31 punti, con una perdita di appena 18,43 punti, pari allo 0,08 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.666,56 punti, salendo subito dopo la pausa fino a 22.800,61 punti, il livello più alto della giornata, e ...

Borsa Italiana - in forte calo il controvalore degli scambi del 6/08/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,69 miliardi di euro, in deciso ribasso, -29%,, rispetto alla seduta precedente che aveva ...

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 03% : ANSA, - Milano, 6 AGO - Seduta marginalmente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,03% a 21.580 punti. 6 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa : Europa gira in calo - Milano -0 - 3% : ANSA, - Milano, 6 AGO - E' durato poco il sereno sulle principali borse europee, che si sono adeguate alla chiusura debole registrata in Asia con l'acuirsi delle tensioni sui dazi tra Usa e Cina. A ...

Borsa : Milano in calo - stop ribasso Banco : ANSA, - Milano, 6 AGO - Gira in calo Piazza Affari , -0,15%, dopo un avvio uin lieve rialzo, frenata da Banco Bpm , -7,65% teorico, , congelata al ribasso dopo i giudizi degli analisti di Credit ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - in Borsa calo dell'8% dopo i dati trimestrali (ultime notizie) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps, in Borsa cede l'8% dopo la diffusione dei dati trimestrali, con ricavi in calo. Ultime notizie live di oggi 3 agosto 2018(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:12:00 GMT)

Lo spread balza a 250 punti - Borsa in calo : -1 - 8% : Mercati azionari del Vecchio continente sempre negativi dopo l'avvio di Wall Street e i primi dati macroeconomici di giornata di rilievo dagli Stati Uniti: la Borsa peggiore resta quella di Milano con ...

Borsa : Wall Street apre in calo : ANSA, - NEW YORK, 2 AGO - Apertura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perdere lo 0,48% a 25.209,26 punti, il Nasdaq cede lo 0,57% a 7.663,86 punti mentre lo S&P 500 lascia sul ...

Borsa : Europa avanti in calo anche dopo Boe - pesano dazi. Spread vola : Lo Spread Btp-bund vola a 250 punti base sui livelli di metà giugno, il rendimento del Btp decennale torna al 3%. Pesa un clima sui mercati di avversione al rischio e c'è attesa per le decisioni dell'...

Giornata drammatica in Borsa. Piazza Affari in forte calo : Prosegue in rosso la seduta per le principali borse europee, su cui pesano i rinnovati timori di una guerra commerciale , dopo che l'amministrazione Trump ha chiesto di considerare un aumento al 25% ...

Borsa : Milano in calo - giù Tenaris e Poste : ANSA, - Milano, 2 AGO - La Borsa di Milano , -0,8%, amplia il calo rispetto all'avvio, in linea con gli altri listini europei che risentono dei timori per l'ipotesi di nuove tensioni tra Stati Uniti e ...