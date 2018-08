Borriello è il re dell' estate | beato fra i Senza veli a Ibiza

Marco Borriello in vacanza circondato da modelle in topless : le foto senza veli : Marco Borriello circondato da modelle in topless a Ibiza: i paparazzi immortalano il momento Al di la della sua carriera professionale, Marco Borriello è sicuramente uno dei calciatori più popolari nella movida nazionale e internazionale. In attesa di sapere quali saranno le sue sorti calcistiche, infatti, L’ex di Belen Rodriguez si sta comunque tenendo impegnato […] L'articolo Marco Borriello in vacanza circondato da modelle in ...