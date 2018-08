Borgo Panigale | ecco come si è evitata la strage

Bologna - esplode cisterna a Borgo Panigale : un morto e 100 feriti - il video dell'incidente : Un violento impatto e la spaventosa esplosione. Intorno alle 13:40 un’auto cisterna [ video ] ha preso fuoco in zona Borgo Panigale a Bologna provocando un morto , il conducente del tir, e cento feriti alcuni gravi ma non in pericolo di vita. Per un equivoco era stato comunicato il decesso di una seconda persona poi smentito. A causare la deflagrazione sembra sia stato un incidente stradale tra le uscite 2 e 3 della tangenziale. Secondo le prime ...

Esplosione Borgo Panigale. Riccardo Muci - il poliziotto che ha evitato una strage a Bologna : Subito dopo l’ Esplosione è sceso dalla sua auto e ha cominciato ad aiutare i feriti poi, mentre urlava disperato cercando di far allontanare tutti, l’onda d’urto lo ha travolto e lo ha fatto volare per 20 metri. Ha 31 anni l’agente eroe che ha cercato di salvare più persone possibili subito dopo l’ Esplosione della cisterna sulla A14 sul raccordo di Casalecchio.--Lo scontro tra l’autocisterna e il camion, poi il botto. Una catena di esplosioni ...

Incendio tangenziale Bologna - Borgo Panigale come un campo di battaglia : “Una vampata - poi colpi che sembravano spari” : Il cielo è ancora velato di grigio, spazzato di continuo dal rumore degli elicotteri che continuano a gettare l’acqua del fiume Reno sulle fiamme. Per strada, pezzi di gomma carbonizzati. Sui muri dei palazzi, a una manciata di metri dal cavalcavia, non c’è un vetro intatto, così come sono quasi tutte frantumate le vetrine dei pochi negozi ancora aperti in paese. Chi aveva le tapparelle abbassate, necessaria difesa dal caldo di ...