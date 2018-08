Bologna | l' autista non era stanco | «Si è distratto | forse al telefonino»

L'autista : "Sono a Livorno - tutto ok" - poi lo schianto a Bologna. L'azienda : "Abbiamo perso il contatto del Gps" : Al momento dello schianto, alle 13.44, Andrea Anzolin aveva alle spalle quasi dieci ore di lavoro. Era partito prima dell'alba da Alonte, un paesino del Vicentino dove L'azienda per cui lavorava ha un deposito. Il suo compito era andare a Livorno per caricare di gpl l'autocisterna che guidava e ritornare ad Alonte in Veneto. Durante il viaggio di andata ha avuto nessun problema, al ritorno, all'altezza di Borgo Panigale, il tamponamento con un ...