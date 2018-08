Bologna | i danni stimati ammontano a 10 milioni

Incendio Bologna - Comune : danni per 10mln : 14.53 "I danni stimati dall'Incendio che lunedì ha provocato una violenta esplosione ammontano a dieci milioni". Lo ha ha detto l'assessore alla protezione civile del Comune di Bologna Alberto Aitini. "Ci sono 5 milioni di euro di danni solo per le due concessionarie di auto - ha aggiunto - poi ci sono i negozi, le case. Contiamo i danni a due scuole della zona, in fase di quantificazione, alla sede del quartiere di Borgo Panigale. danni anche ...

Bologna - incidente sull’A14 a Borgo Panigale : danni alle case - esplodono auto concessionarie : L’inferno è scoppia verso le due di oggi pomeriggio, sul raccordo A1-A14 di Casalecchio, a causa di un incidente che ha visto il coinvolgimento di un camion bisarca e un'autobotte che trasportava gpl. Un'apocalisse che non ha risparmiato neanche le abitazioni circostanti. Alcune sono state evacuate.Continua a leggere

Bologna - esplode un'autocisterna Due morti - 84 feriti - danni a case e tangenziale : ... il giudice impone la profilassi di Redazione online A «vincere» è stato il padre Il caso L'esercito dei precari dello sport di Alessandra Testa Salari risicati e zero tutele in regione per 21 mila ...

Maltempo - Coldiretti Bologna : danni a colture nella Bassa Imolese : “danni ingenti” alle colture da seme e ai vigneti nella campagna della Bassa Imolese – a Sesto Imolese e Spazzate Sassatelli, a Molinella e nella frazione Sant’Antonio di Medicina – in seguito alle forti piogge del pomeriggio di ieri quando sono caduti 160 millimetri d’acqua tra le 17.30 e le 18.30. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio di Coldiretti Bologna che ha rilevato i dati della ...

Maltempo Bologna : 7 voli dirottati - alberi caduti e danni alla linea elettrica : Forte Maltempo in Emilia Romagna, in particolare a Bologna e provincia, dove sono stati dirottati sette voli e si sono verificati altri disagi per un violento temporale, con forte vento nel pomeriggio. Colpita in particolare la provincia, tra alberi caduti, strade allagate, grondaie e tetti da mettere in sicurezza: Minerbio, Granarolo, Budrio, Valsamoggia, San Giovanni in Persiceto, Castello d’Argile, San Giorgio di Piano, San Pietro in ...

Maltempo Emilia-Romagna : nubifragio a Bologna - danni anche alla caserma dei carabinieri : Il nubifragio che ieri pomeriggio ha interessato il centro di Bologna ha danneggiato anche una caserma dei carabinieri, la “Marconi“, sede della stazione Navile: le forti raffiche di vento hanno sollevato oggetti in aria e grossi rami sono caduti all’interno del cortile della struttura. Un militare intervenuto è scivolato ed è stato trasportato in ospedale per contusioni. L'articolo Maltempo Emilia-Romagna: nubifragio a ...