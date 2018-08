Bologna | esplosione in A14 | danni per 10 milioni

Esplosione di Bologna : il punto sulle indagini e i risarcimenti : Avviate le complesse pratiche per le richieste di risarcimento danni da parte dei proprietari delle case danneggiate dall' Esplosione .Continua a leggere

Esplosione Bologna - il poliziotto che ha fatto allontanare tutti : “Stavano scattando selfie” : Giacomo Chiriatti, 29enne poliziotto della stradale in servizio a Bologna , racconta gli istanti immediatamente successivi al suo arrivo sul luogo del terribile incidente di lunedì in A14 e pochi minuti prima del terribile Esplosione . L'agente ha fermato il traffico e fatto indietreggiare centinaia di auto e camion su entrambi i sensi di marcia, salvando così decine di vite.Continua a leggere

Esplosione di Bologna - il camionista sopravvissuto che ha aiutato i soccorsi : Bologna - Sul volto ha i segni dell'inferno che ha vissuto alle 13.52 di lunedì pomeriggio. Ha una garza per le ustioni intorno al collo e in testa, un livido sul naso. Poca roba in confronto a quello ...