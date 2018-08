Bologna | esplosione A14 | danni per 10 milioni Ultime notizie incidente | nodo risarcimenti

Esplosione Bologna - danni per 10 milioni : Cinque milioni riguardano soltanto le due concessionarie di auto situate nei pressi del ponte in parte crollato. Intanto parla il conducente del tir tamponato dall'autocisterna: "Sono uscito dalle fiamme, non so nemmeno come", ha raccontato Antonio Verdicchio.

Esplosione Bologna - il camionista-eroe sopravvissuto : “Il lupo è ferito ma non è morto” : Antonio Verdicchio ancora non ci crede. È riuscito a salvarsi dal terribile incidente avvenuto a Borgo Panigale, dopo essere stato tamponato dall’autocisterna che è poi esplosa. Su Facebook ha pubblicato un video per ringraziare tutte le persone preoccupate per lui.Continua a leggere

ESPLOSIONE Bologna : ANDREA ANZOLIN VITTIMA DI UN MALORE?/ Video incidente : l'ultima telefonata dell'autista : ANDREA ANZOLIN, chi è autista del tir morto nell'incidente di BOLOGNA. Le ultime notizie: il corpo senza vita è stato trovato a 15 metri dal cratere.

Bologna - esplosione in A14 : danni per 10 milioni : “I danni stimati dall’incendio che lunedì ha provocato una violenta esplosione ammontano a dieci milioni”. Lo ha detto l’assessore alla protezione civile del Comune di Bologna Alberto Aitini. “Ci sono 5 milioni di euro di danni solo per le due concessionarie di auto – ha aggiunto – poi ci sono i negozi, le case. Contiamo i danni a due scuole della zona, in fase di quantificazione, alla sede del quartiere ...

Esplosione di Bologna : il punto sulle indagini e i risarcimenti : Avviate le complesse pratiche per le richieste di risarcimento danni da parte dei proprietari delle case danneggiate dall'Esplosione.Continua a leggere

Esplosione Bologna - il poliziotto che ha fatto allontanare tutti : “Stavano scattando selfie” : Giacomo Chiriatti, 29enne poliziotto della stradale in servizio a Bologna, racconta gli istanti immediatamente successivi al suo arrivo sul luogo del terribile incidente di lunedì in A14 e pochi minuti prima del terribile Esplosione. L'agente ha fermato il traffico e fatto indietreggiare centinaia di auto e camion su entrambi i sensi di marcia, salvando così decine di vite.Continua a leggere

Esplosione Bologna - il testimone : "Un boato - poi io e mia figlia investiti dal fuoco" : Mauro Rossi e sua figlia Martina sono stati testimoni diretti dell'Esplosione. Il racconto drammatico a BolognaToday dal...

Esplosione di Bologna - il camionista sopravvissuto che ha aiutato i soccorsi : Bologna - Sul volto ha i segni dell'inferno che ha vissuto alle 13.52 di lunedì pomeriggio. Ha una garza per le ustioni intorno al collo e in testa, un livido sul naso. Poca roba in confronto a quello ...

Ipotesi colpo di sonno dell'autista del tir per l'esplosione di Bologna. Ponte crollato - ci vorranno 5 mesi : L'unica vittima è il conducente dell'autocisterna. 145 i feriti. Il bilancio poteva essere più tragico senza l'intervento delle forze dell'ordine che hanno bloccato la circolazione -

Esplosione a Bologna - Anzolin era un "autista modello". La ditta : mai un incidente : Vicentino, 42 anni, sposato. L'azienda per la quale lavorava: "Inspiegabile quanto avvenuto". E il paese lo assolve. La polizia acquisirà i tabulati telefonici

Esplosione Bologna - Conte : "Terribile ma siamo stati fortunati" : ...

Esplosione A14 Bologna - serviranno fino a 5 mesi per il ripristino dell'autostrada : L'appello del sindaco di Bologna a tutti quelli che si occupano di queste costruzioni per velocizzare i lavori: "Servono travi speciali, Autostrade le sta cercando anche all'estero, altrimenti ci vorranno cinque mesi". Intanto il raccordo autostradale di Casalecchio è stato riaperto sull'altra carreggiata che è diventata a doppio senso di marcia.