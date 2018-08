Bologna | dopo l' inferno la città si rimbocca le maniche

Bologna - stime danni e risarcimenti dopo esplosione sull'A14/ Ultime notizie : “L'assicurazione coprirà tutti” : Bologna, stime danni e risarcimenti dopo esplosione sull'A14 con conseguente incendio. Il legale dell'azienda proprietaria dell'autocisterna: “L'assicurazione coprirà tutti”(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 19:50:00 GMT)

Incendio tangenziale Bologna - ecco cosa resta il giorno dopo l’esplosione : concessionaria distrutta e auto bruciate : All’indomani del devastante incidente stradale, riaperte a Borgo Panigale una carreggiata A14 con doppio senso di marcia e la direzione Sud della tangenziale. “Una prima risposta, importante anche se parziale”, per fluidificare il traffico, spiega il ministro dei Trasporti Toninelli. In mattinata il premier ha fatto visita ai feriti del disastro, mentre è stata identificata l’unica vittima dell’autocisterna, un ...

Dopo l'esplosione a Bologna si fa la conta dei danni : da tre a cinque mesi per ricostruire il ponte crollato : Il ministro Toninelli: "Un milione Nessun disagio in autostrada fino a settembre". Il sindaco Merola ai residenti e negozianti: "Ne risponde la ditta proprietaria del camion"

Dopo l'incidente di Bologna riaperti il raccordo di Casalecchio e il tratto di tangenziale dove è avvenuta l'esplosione : È stato riaperto alle 9.25 il raccordo di Casalecchio dove ieri, 6 agosto, è parzialmente crollato un ponte dell'autostrada in seguito allo scontro tra un'autocisterna che trasportava gpl e un tir. Il tamponamento ha causato una violenta esplosione, una persona è morta e decine sono state ferite.I tecnici di Autostrade per l'Italia, Dopo verifiche proseguite per tutta la notte, hanno confermato la transitabilità del ...

È stato parzialmente riaperto il raccordo tra le autostrade A14 e A1 chiuso dopo l’incidente di Bologna : Intorno alle 9.30 di martedì mattina è stato riaperto il raccordo tra le autostrade A14 e A1 tra Borgo Panigale e Casalecchio, a Bologna, che era stato chiuso dopo la violenta esplosione di lunedì di un’autocisterna che trasportava materiale infiammabile. Nell’incidente il The post È stato parzialmente riaperto il raccordo tra le autostrade A14 e A1 chiuso dopo l’incidente di Bologna appeared first on Il Post.

Bologna - dopo l'esplosione la paura degli sciacalli. Case e negozi presidiati : Bologna - Un pezzo di quartiere si ritrova in fila, quando è metà pomeriggio, sotto il gazebo allestito dal Comune proprio davanti all'autostrada. Da pochi minuti alcuni vigili del fuoco sono riusciti ...

Bologna - ecco cosa resta dopo l’esplosione : i vigili del fuoco al lavoro per raffreddare l’area. Continuano le ricerche : È stato spento l’incendio provocato dall’incidente fra un’autocisterna che trasportava gpl e alcune auto. I vigili del fuoco stanno raffreddando l’area per rendere più fattibili gli interventi. Sono rimasti a lavoro soprattutto le unità cinofile e gli operatori ‘Usar’, ovvero i soccorritori che si occupano di ricerca e salvataggio in ambienti urbani. L’obiettivo, a quasi tre ore dall’incidente, è capire se ci sono altre ...

Bologna - incendio a Borgo Panigale dopo incidente in tangenziale : almeno due morti e decine di feriti - ponte parzialmente crollato sulla A14 : Inferno a Borgo Panigale, Bologna, dove a seguito di un incidenteavvenuto sull'A14 un'enorme esplosione ha causato il crollo del viadotto. Il bilancio, ancora...

Incendio tangenziale Bologna - autocisterna esplode dopo tamponamento : 2 morti e oltre 50 feriti. Crolla un ponte : Un boato, una serie di scoppi e quindi l’Incendio che divampa sul raccordo autostradale che collega l’A1 e l’A14. Intorno alle 13.40 un’autocisterna che trasportava gpl si è scontrata con alcune auto all’altezza di Bologna Borgo Panigale: le fiamme hanno coinvolto anche i veicoli di alcune concessionarie presenti nelle vicinanze che sono a loro volta esplose. Il ponte sulla via Emilia è parzialmente ...

“Il ponte viene giù”. Bologna - il crollo dopo l’esplosione del tir e l’inferno in tangenziale : Lo scenario sembra uscito da un film, apocalittico, drammatico. Il bilancio al momento è di due morti e 67 feriti, di cui una quindicina sarebbero in gravi condizioni stando a quanto riportato dai giornali. Due persone sono state trasportate ai centri grandi ustionati di Parma e Cesena. Fra i feriti anche undici carabinieri e due poliziotti della stradale, che stavano dirigendo il traffico dopo un precedente incidente stradale. Queste le ...

Bologna - incendio a Borgo Panigale dopo incidente in tangenziale : due morti e decine di feriti - ponte parzialmente crollato sulla A14 : Tre morti e oltre 50 persone soccorse, tra le quali 14 ferite in maniera grave: questo il bilancio provvisorio del violento incendio seguito da diverse esplosioni sulla tangenziale di Bologna, a...

Bologna - incendio a Borgo Panigale dopo incidente in tangenziale. Due morti - ponte parzialmente crollato sulla A14 : Un morto e 55 persone soccorse, tra le quali 14 ferite in maniera grave: questo il bilancio provvisorio del violento incendio seguito da diverse esplosioni sulla tangenziale di Bologna, a Borgo...

Esplosione a Bologna dopo incidente in tangenziale : 1 morto - 40 feriti : Esplosione a Bologna dopo incidente in tangenziale: 1 morto, 40 feriti Crollato parte di ponte del raccordo autostradale. Interessata dalle fiamme zona alla periferia della città. Chiuso tratto dell'A14. Questa mattina un incidente con incendio anche in Veneto . Le immagini a Grisignano Parole chiave: ...

Bologna - incendio a Borgo Panigale dopo incidente in tangenziale. Un morto - ponte parzialmente crollato sulla A14 : Un morto e quaranta feriti: questo il bilancio provvisorio del violento incendio seguito da diverse esplosioni sulla tangenziale di Bologna, a Borgo Panigale. L'incendio si è verificato in...