Bologna | 5 mesi per ricostruire | per lo schianto ipotesi colpo di sonno

Incidente Bologna - Toninelli : “Per la ricostruzione non meno di 5 mesi. Dalle simulazioni nessun disagio per il traffico” : Ci vorranno “non meno di cinque mesi” per la ricostruzione del raccordo che unisce l’A1 e l’A14 all’altezza di Borgo Panigale, distrutto dall’esplosione di un’autocisterna con materiale infiammabile che ha ucciso una persona e ferite altre 145. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli nell’informativa sull’Incidente in Senato, sostenendo però che “le simulazioni sul ...

Bologna - Toninelli : ricostruire in 5 mesi : 15.53 "Il governo è vicino alle vittime e ai feriti", dice il ministro dei Trasporti Toninelli,riferendo al Senato sugli incidenti di Bologna e Foggia."Inaccettabili e sconvolgenti scene come quelle di ieri". "Non avremo disagi in autostrada fino a settembre",riguardo a Bologna,e "i tempi di ricostruzione si stimano in 5 mesi". Occorre "allegerire il traffico merci su gomma" e dotare i tir di "presidi di guida assistita".Sui braccianti morti ...

