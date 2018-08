Bmw ritira quasi 324 mila auto in Europa per difetti al motore

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Dopo la Corea del Sud, dove Bmw ha dovuto richiamare centoveicoli, ora tocca all’. La casa di Monaco ha infatti confermato che ritirerà 323.700per cattivo funzionamento del circuito di ricircolo dei gas di scarico. Un problema che potrebbe provocare incendi nel proulsore, come successo appunto a 28 vetture in Corea del Sud. I modelli interessati dall’azione di richiamo sono tanti: Serie 3, 4, 5, 6 e 7, nonché X3, X4, X5 e X6, equipaggiate con motori quattro cilindri diesel prodotti tra aprile 2015 e settembre 2016. Ma anche sei cilindri costruito tra luglio 2012 e giugno 2015. Una campagna massiccia, dunque, che per quanto attiene al nostro Paese riguarderà 24.700, mentre saranno 96.300 in Germania, 75.000 nel Regno Unito e 23.500 in Francia. Dal quartier generale di Monaco, inoltre, non hanno saputo fornire una stima dei costi: “dipenderà dal ...