BMW - Europa | possibile richiamo per 324 000 auto diesel

(Di mercoledì 8 agosto 2018) La BMW sarebbe pronta a lanciare uninper alcuni modelli con motore a gasolio, a seguito di un problema inizialmente segnalato sul mercato coreano. Le vetture interessate sono circa 324.000: il problema sarebbe legato al ricircolo dei gas di scarico, che potrebbe causare un incendio nel vano motore. La notizia, non ancora confermata, è stata diffusa dalla testata tedesca Frankfurter Allgemeine Zeitung. 27 BMW distrutte dalle fiamme in Corea. La problematica è stata evidenziata in Corea, dove su 27 vetture si sarebbero sprigionate delle fiamme. La sede nazionale della Casa tedesca ha diramato scuse ufficiali e ha coinvolto i vertici in Germania, dando così vita a un primodi 106.000 veicoli, mentre le associazioni dei consumatori hanno annunciato azioni legali. Dopo le analisi dei tecnici tedeschi la Casa di Monaco avrebbe quindi deciso di estendere le ...