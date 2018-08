Bimbi morti a Brancaleone | la madre è la compagna di un noto imprenditore

Brancaleone - treno investe famiglia. Morti due Bimbi - grave la mamma : Tragico incidente in Calabria. Secondo una prima ricostruzione i tre stavano attraversando i binari per andare a mare

Treno investe famiglia - due Bimbi morti : 17.28 Tragedia nel Reggino. Due bambini sono morti investiti da un Treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone. La madre dei piccoli, investita anche lei dal convoglio, é rimasta ferita in modo grave ed é stata ricoverata in ospedale con prognosi riservata.

Parigi - fiamme in grattacielo in banlieue : morti una donna e 3 Bimbi : Parigi, fiamme in grattacielo in banlieue: morti una donna e 3 bimbi Parigi, fiamme in grattacielo in banlieue: morti una donna e 3 bimbi Continua a leggere L'articolo Parigi, fiamme in grattacielo in banlieue: morti una donna e 3 bimbi proviene da NewsGo.

Donne incinte prendevano Viagra per test : 11 Bimbi morti in Olanda - : Secondo la ricerca del Centro medico dell'Università di Amsterdam, riportata dal Guardian , la pillola blu avrebbe dovuto rafforzare la placenta e favorire la crescita dei feti. Altri bimbi coinvolti ...

Grecia - l'orrore negli occhi dei soccorritori : "Mamme e Bimbi morti abbracciati" : La Grecia brucia. Le alte temperature, un caldo torrido e forti raffiche di vento hanno alimentato le fiamme nei pressi di Atene, facendo oltre 60 morti. Un bilancio che, purtroppo, è destinato a salite.Perché la situazione è drammatica e le squadre impegnate nei soccorsi si trovano ad affrontare uno stato con scenari apocalittici e di enorme emergenza, così come dichiarato dallo stesso presidente Alexis Tsipras, che ha chiesto aiuto all"Unione ...

Le testimonianze dei soccorritori : "Mati come Pompei : mamme e Bimbi morti abbracciati" : Le immagini di Mati, la cittadina più colpita dagli incendi in Grecia, "ricordano lo scenario macabro di Pompei": i soccorritori hanno trovato tra l'altro i corpi carbonizzati di due donne morte abbracciate ai loro bimbi. Lo riferisce la tv greca Skai. Alcune persone, prosegue l'emittente sul proprio sito, hanno cercato di sfuggire alle fiamme correndo verso il mare, ma una scogliera li ha costretti a tornare indietro per cercare un'altra ...

Incendi in Grecia : “Mati come Pompei - mamme e Bimbi morti abbracciati” : Gli Incendi in Grecia stanno divampando fuori controllo: le immagini di Mati, la cittadina più colpita dai roghi, “ricordano lo scenario macabro di Pompei“: i soccorritori hanno trovato tra l’altro i corpi carbonizzati di due donne morte abbracciate ai loro bimbi, riporta la tv greca Skai. Alcune persone hanno cercato di sfuggire alle fiamme correndo verso il mare, ma una scogliera li ha costretti a tornare indietro per cercare ...

SAVIANO CHOC : “SALVINI - TI ECCITANO Bimbi morti IN MARE?/ Risposta del Ministro : “una carezza e una querela” : Roberto SAVIANO contro Matteo Salvini, ultimo attacco CHOC: "ti ECCITANO vedere i BIMBI MORTI in MARE?". Caso Open Arms e foto migranti annegati: "Ministro Malavita, assassino!"(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 20:57:00 GMT)